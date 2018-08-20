Аварийная посадка пассажирского самолета в Перу попала на видео

Многочисленные очевидцы, оказавшиеся в воскресенье, 19 августа, в международном аэропорту Хорхе Чавеса, расположенного поблизости от Лимы, стали очевидцами аварийной посадки пассажирского самолета.

По данным местных СМИ, пилот Bombardier Dash 8 Q-402 авиакомпании LC Peru сообщил диспетчеру о сбое в гидравлической системе и проблемах с передней стойкой шасси.

Экстренные службы воздушной гавани приготовились к приему аварийного воздушного судна, которое сумело благополучно совершить посадку.

В результате инцидента никто из пяти членов экипажа и 59 пассажиров, среди которых было восемь детей, не пострадал.