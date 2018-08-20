Умение ходить в космосе в туалет японский астронавт назвал главным
Японский астронавт Соити Ногути, который собирается в третий полет на Международную космическую станцию (МКС), назвал туалет одним из главных объектов на космической станции, а умение им пользоваться — важным навыком.
Об этом он написал в своем "Твиттере", сопроводив сообщение снимком рядом с космическим туалетом.
One of the most important skills to live in #space station — how to use toilet! 宇宙ステーションで最も大事な設備のひとつ、宇宙トイレ！ pic.twitter.com/i5HVWJbSt7— Soichi Noguchi 野口 聡－ (@Astro_Soichi) 15 августа 2018 г.
Ногути дважды летал на МКС: на американском шаттле "Дискавери" в 2005-м, а в 2009-2010 годах — на российском "Союзе". В свой третий полет японский астронавт отправится в конце 2019 года, передает ТАСС.
Сейчас на МКС два туалета, а изначально санузел был только в российском модуле "Заря". Затем, в 2007 году, НАСА заказало у России туалет для модуля "Спокойствие", потому что долгое время американцы не могли разработать собственный аналог.
За этот санузел НАСА заплатило России 19 миллионов долларов США, а также заказало у российской Ракетно-космической корпорации "Энергия" техническое обслуживание и замену ряда его элементов.
Ранее в Сети видеокадры, как работает туалет в космосе, разместил российский космонавт Олег Артемьев. Пользователи поблагодарили его за столь неформальные подробности жизни на МКС, хотя вопросы все-таки остались. В частности, не раскрытой пока остается тема, куда потом деваются "отходы жизнедеятельности" людей: перерабатываются или "выходят в открытый космос" и там продолжают свой полет?
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