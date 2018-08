Умение ходить в космосе в туалет японский астронавт назвал главным

Японский астронавт Соити Ногути, который собирается в третий полет на Международную космическую станцию (МКС), назвал туалет одним из главных объектов на космической станции, а умение им пользоваться — важным навыком.

Об этом он написал в своем "Твиттере", сопроводив сообщение снимком рядом с космическим туалетом.

One of the most important skills to live in #space station — how to use toilet! 宇宙ステーションで最も大事な設備のひとつ、宇宙トイレ! pic.twitter.com/i5HVWJbSt7