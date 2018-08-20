Александр Головин представлен в качестве игрока "Монако"

В Монако прошла презентация новичков местного футбольного клуба, выступающего во французской Лиге 1. В качестве футболиста "Монако" был представлен полузащитник сборной России Александр Головин.

Александр Головин был куплен "Монако" у ЦСКА за 30 миллионов евро. 22-летний футболист будет выступать в новом клубе под номером 17, как и в ЦСКА. На Головина, прекрасно выступившего на чемпионате мира, претендовали несколько клубов. Но Александр выбрал предложение "Монако".

В настоящее время Александр восстанавливается после травмы и не может выходить на поле. Дебют Головина ожидается в сентябре.