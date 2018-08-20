Российский пианист вышел в финал конкурса молодых музыкантов "Евровидение-2018"

Юные музыканты из 18-ти стран готовятся к решающим выступлениям на конкурсе "Классического Евровидения". В этом году он проходит в Шотландии. Россию представляет 16-летний пианист Иван Бессонов, финалист конкурса "Синяя птица". Именно там молодому дарованию вручили путевку в Эдинбург.

Только у зрителей телеканала "Россия 1" есть возможность заглянуть за кулисы "Классического Евровидения". Здесь у каждого участника своя гримерка, но это больше комнаты для репетиций. Слышно пианино — там репетирует Иван Бессонов.

Вся российская делегация при деле. Продюсеры гладят костюм, папа музыканта с помощью лейкопластыря делает новые туфли нескользкими. Артист перед выступлением интервью не дает. Сосредоточен. Наша страна на "Классическом Евровидении" не выступала уже 8 лет.

"Прекрасно, что Россия наконец-то представила своего артиста. Ведь ваша страна дала миру столько сильных музыкантов, и сегодня здесь мы видим просто великолепного российского исполнителя", — говорит руководитель департамента Европейского вещательного союза Юн Ула Санн.

Столь лестная оценка Ивану Бессонову — победителю Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". Именно в прямом эфире телеканала "Россия 1" он завоевал право выступить на "Классическом Евровидении".

Иван открывает программу Рахманиновым. Вместе с его педагогом за кулисами следим, как выступает молодой музыкант.

- Первую отыграл.

- Что скажете?

- Молодец, молодец!

18 минут и пять произведений. Еще в списке Шопен, шотландский композитор и Прокофьев — под занавес. Так их распределяли специально: музыканты, как и спортсмены, раскладывают силы по дистанции.

Зал провожает его оглушительными аплодисментами. Уже за кулисами он выдохнет и скромно заметит: "По крайней мере, что-то получилось".

- Жарко было?

- И в прямом, и в переносном смысле. У меня там под рубашкой озеро Байкал сейчас.

Так напрягался не зря. Из 18 конкурсантов наш Иван Бессонов отобран в шестерку финалистов. Фото на память прошедших полуфинальное сито. Пара скрипок, саксофон, виолончель. Все при инструментах и только рояля Ивана нет.

- Немножко обидно, но я точно знаю, что за сценой мой рояль. Это подбадривает меня.

Впереди многочасовые репетиции перед финалом "Евровидения". Свой главный в жизни концерт Иван Бессонов сыграет в этот четверг, 23 августа.