Лихой заезд по Большой Татарской: восемь поврежденных автомобилей и двое пострадавших

Два человека пострадали в аварии с участием восьми автомобилей в центре столицы. Все произошло на Большой Татарской улице. Момент столкновения зафиксировала камера наблюдения.

Водитель "Мерседеса" на бешеной скорости пытался обойти поток по встречной полосе, но врезался в такси. От удара автомобили отбросило на припаркованные машины. В "Мерседесе" ехала компания молодых людей. По предварительным данным, все, включая 25-летнего водителя, были пьяны.

Один человек при этом находился в багажнике иномарки. Как он там оказался, теперь выясняет полиция. На виновнике аварии числится почти три десятка штрафов.