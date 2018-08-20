Молодой водитель сбил инспектора во время полицейской погони в Грозном

Уходивший от полицейского преследования водитель сбил инспектора ДПС в центре Грозного, после чего вместе с 11-летним братом был ликвидирован на подъезде к площади Минутка, сообщает телеграм-канал "338". Камера наблюдения зафиксировал момент наезда.

ЧП произошло в 10:34 в понедельник, 20 августа: 18-летний Али Ахматханов за рулем светло-зеленого Mercedes-Benz 1984 года выпуска не остановился по требованию полицейских и попытался оторваться от преследования. На перекрестке он на полной скорости сбил перегородившего ему дорогу инспектора — от удара стража порядка отбросило на несколько метро вперед.

Близ площади минутка правоохранители открыли огонь по Mercedes, убив и Ахматханова, и его 11-летнего брата, находившегося на пассажирском сидении. Внутри следователи обнаружили несколько газовых баллонов.

На месте в настоящее время работают следователи, которым предстоит установить все детали инцидента. О состоянии пострадавшего полицейского ничего не сообщается.