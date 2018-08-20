Собрали деньги и закрылись: элитный фитнес-клуб в Химках проработал всего два месяца

В Химках тысячи обманутых клиентов элитного фитнес-клуба пытаются вернуть деньги за несостоявшиеся занятия. Проработав всего пару месяцев, спортзал без предупреждения закрылся. При этом годовые абонементы там продолжали продавать.

— Дорожки лежат, которые были в бассейне.

На свое рабочее место Катерина теперь смотрит через стеклянные витражи. В фитнес-клубе Ohana в Химках она отработала чуть больше пары месяцев. Зарплату за последний не получила. Многие ее клиенты остались без индивидуальных занятий, которые оплатили в кассу клуба.

"Все было завязано на этом клубе, то есть, и переехала я сюда ради работы в этом клубе, потому что мне здесь очень нравилось", — рассказывает она.

В таком же положении — еще 20 тренеров. Некоторые снимали у клуба помещения для индивидуальных занятий с клиентами.

"Приезжаю из отпуска — клуб не работает.,Соответственно, и клиентам я остался должен деньги, и клуб должен нам аренду", — говорит Юрий Новаков.

Ohana Химки позиционировал себя как клуб премиум-класса. Клубные карты начали продавать задолго до открытия, пока шло строительство. Клиентам говорили: абонементы выгодно брать прямо сейчас, потом цена взлетит вдвое.

— Мы купили буквально полтора месяца назад четыре абонемента для всей семьи, собирались еще и отцу покупать. Каждый абонемент — 20 тысяч.

— По техническим причинам изначально закрыли клуб, писали, что чинят вентиляцию. Телефон не отвечал, там был автоответчик о том, что все откроется, будет скомпенсировано.

Клуб закрыт уже больше трех недель. Почти три тысячи клиентов вместо накачанных бицепсов получили головную боль и абонементы-пустышки.

Бассейн, которым владельцы клуба так гордились и при помощи которого приманивали новых клиентов, закрылся, не проработав и двух месяцев. Есть даже те, кто купил абонемент за 17 тысяч рублей за день до закрытия клуба.

Руководство фитнес-центра объясняет ситуацию тем, что собственник помещения требует долг за аренду в 54 миллиона рублей и не хочет идти на уступки.

"Я давал все гарантии и заверения, что будет оплачена задолженность перед ними и будут выполнены все обязательства перед людьми. На сегодняшний день переговорный процесс зашел в тупик", — говорит генеральный директор фитнес-клуба Александр Щербак.

"Арендатор нам предоставил график погашения задолженности, мы все это оформили в виде дополнительного соглашения к договору аренды. В июле арендная плата не была выплачена, и в итоге было принято решение расторгнуть договор", — говорит представитель собственника Владимир Васейко.

Пока собственники спорят с владельцами клуба, люди остаются без занятий и, что еще хуже, без денег. Написаны десятки претензий. Если же на них ответа не будет, люди обратятся в суд.

"Мошенничество в чем: организация, по сути, не имеет действующего договора аренды, если он расторгнут. Соответственно, она не имеет права оказывать услуги, а при этом идет сбор денежных средств", — говорит адвокат Роман Лотырев.

Если клуб не заработает в ближайшее время, клиенты будут добиваться возбуждения уголовного дела.