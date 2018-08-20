20 августа 201813:17
Сбивший беременную лихач из "Синергии" находился под воздействием наркотиков
Полиция ужесточила обвинение лихачу на BMW, который насмерть сбил беременную женщину на тротуаре на севере Москвы. Экспертиза показала, что водитель находился под действием наркотиков.
Авария произошла месяц назад на Верхней Масловке. Иномарка, которой управлял бывший сотрудник университета "Синергия" Михаил Исаханов, вылетела на тротуар и сбила двух женщин. Одна из них находилась на девятом месяце беременности. Спасти ее не удалось. Вторая пострадавшая до сих пор в больнице.
Как выяснилось, водитель употреблял марихуану или гашиш. За вождение в состоянии наркотического опьянения, которое обернулось гибелью человека, ему грозит до семи лет тюрьмы.
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