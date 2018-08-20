В Геленджике пройдет чемпионат России по аквабайку

Сильнейшие аквабайкеры страны примут участие в чемпионате России по аквабайку, который состоится с 6 по 9 сентября в Геленджике, в рамках Гидроавиасалона 2018. Соревнования пройдут при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства спорта РФ, Администрации города-курорта Геленджик, холдинга "Технодинамика", авиакомпании "Red Wings".

Соревнования будут проходить на набережной Геленджикской бухты 7, 8 и 9 сентября на территории испытательно-экспериментальной базы ТАНТК имени Г. М. Бериева в рамках "Гидроавиасалона 2018". Победителей определят в разных возрастных категориях в трех классах. В слаломе (заезды с участием двух спортсменов) и кольцевых гонках (гонки с общим стартом) главная задача участников – показать лучшее время. Наиболее захватывающее зрелище ожидается во фристайле. Дисциплина подразумевает демонстрацию участниками отдельных трюков и их связок различной степени сложности. Участие в чемпионате примут лучшие спортсмены страны: Сергей Чемезов, Арсений Матанцев, Михаил Ершов, Александр Курамшин и другие аквабайкеры, подтвердившие свой высокий рейтинг на Кубке России по аквабайку, который организаторы Чемпионата провели в июне в Твери.

"Геленджик незаслуженно недооценен для проведения крупных соревнований в водных видах спорта. Хотя для этого есть все необходимые условия. Это и прекрасная акватория Геленджикской бухты шириной 3 километра, и одна из самых длинных благоустроенных морских набережных в мире, и уникальные для России природно-климатические условия, которые позволяют продлить летний сезон, и развитая туристическая инфраструктура. Поэтому наш Чемпионат проходит именно здесь", — комментирует Михаил Ершов, главный организатор чемпионата России по аквабайку 2018, мастер спорта по водно-моторному и парусному спорту, чемпион России во фристайл-аквабайке.

"Мы очень рады принимать у себя такие статусные и зрелищные соревнования. Я уверен, что город с его географическими преимуществами и развитой инфраструктурой обеспечит комфортные условия для спортсменов и организаторов. А участники соревнований, в свою очередь, доставят большое удовольствие зрителям, жителям Геленджика. Чемпионат России по аквабайку проводится у нас в городе впервые. Надеюсь, это станет хорошей традицией в будущем", — комментирует Виктор Хрестин, мэр города-курорта Геленджик.

В этом году чемпионат состоится в рамках программы "Гидроавиасалона 2018", организатором которого выступает Министерство промышленности и торговли РФ. "Я уверен, что наш Чемпионат займет достойное место в насыщенной программе "Гидроавиасалона". В Геленджике мы проведем самые главные аквабайк-соревнования сезона, которые подведут итог всему 2018 году и определят позицию каждого спортсмена в текущем рейтинге. В небе сложную фристайл-программу выполнят легендарная авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" ВКС России и пилотажная группа "Первый полет", а лучшие летчики-испытатели комплекса ТАНТК им. Г.М. Бериева продемонстрируют уникальные возможности самолета-амфибии БЕ-200 ЧС. Дополнит спортивную аквабайк-программу фристайл-шоу на воде "Космическая Одиссея", которое мы демонстрировали гостям многих статусных мероприятий, в том числе Восточного экономического форума в 2015 году", — комментирует Андрей Краснов, председатель оргкомитета Чемпионата России по аквабайку 2018, генеральный директор "Extreme Media Group".

Захватывающий театр на воде "Космическая Одиссея" с участием сильнейших российских фристайлеров в аквабайке, флайбординге и джетлеве зрители смогут увидеть днем 7, 8 и 9 сентября. Ночную версию шоу в неоновых огнях и пиротехнике жители и гости Геленджика увидят 9 сентября в 21:00 на главной набережной города.

Генеральным партнером чемпионата России по аквабайку 2018 выступает холдинг "Технодинамика": "Для многих сотрудников холдинга спорт является важной частью жизни, это касается и рядовых работников, и руководства компании. Поэтому мы прикладываем значительные усилия для развития и поддержки спортивных мероприятий как внутри, так и за пределами холдинга, — отметил генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков. — Уверен, что Чемпионат России по аквабайку станет важным и интересным событием для профессиональных спортсменов и обычных зрителей, и поможет привлечь больше внимания к этому зрелищному виду спорта".