Пиротехническое волшебство в Братееве: зажигательный фестиваль украсил город

В Братеевском парке в эти выходные состоялось, пожалуй, самое яркое событие лета: там проходил грандиозный фестиваль фейерверков. В столицу съехались лучшие команды из разных стран, главный приз на этот раз достался представителям Словакии. Увидеть яркое пиротехническое шоу смогли сотни тысяч гостей.

— Зрелищно, красочно, масштабно — просто невероятно!

Целых два дня в Братеевском парке — завораживающий спектакль над водной гладью Москвы-реки. Восемь лучших пиротехнических команд мира представили свои шоу.

180 минут фейерверка и 70 тысяч залпов. В небе столицы — грандиозное шоу из миллионов сверкающих огней. На глазах у зрителей происходит настоящее чудо, пиротехническое волшебство.

Добро и волшебство — лейтмотив всех программ. Эту тему определил Год добровольца. Волонтеры работали и на фестивале.

"Мы помогаем на трибунах. Мы раскладываем дождевики, после чего мы направляем людей", — рассказала Татьяна Гусева.

Лучшим жюри признало выступление Словакии. Вспышки фейерверка синхронно вырывались в небо под звуки рок-оперы. А в первой части программы команда использовала народные мотивы.

"Это будет чистый фольклор наших старых матерей и дедов. Двое братьев хотят найти хорошую землю для себя, где будут счастливы", — объясняет Любомир Масар.

Приз зрительских симпатий и второе место получила Греция — самая титулованная пиротехническая компания с вековой историей. Шоу исполнили под сиртаки и в цветах национального флага.

"Мы так счастливы, что получили награду! Мы рады, что людям понравилось наше шоу, что они насладились фейерверком. Для нас это очень важно!" — делится Нанос Пафос.

За два дня фестиваль фейерверков охватил больше полумиллиона зрителей — как в парке, так и за его пределами.