Российской армии устроили внезапную проверку

Внезапная проверка боевой готовности стартовала сразу в двух российских военных округах, Центральном и Восточном, а также в подразделениях Дальней и военно-транспортной авиации. Приказ о ее начале отдал Верховный главнокомандующий Владимир Путин, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Особое внимание, уточнил глава военного ведомства, уделят обеспечению командования подразделениями. Кроме того, Шойгу распорядился строго соблюдать все требования безопасности, заботиться об окружающей среде и следить за сохранностью оружия и другого госимущества.

Проверка – это часть подготовки к крупномасштабным учениям "Восток-2018". Она займет пять дней: с 20 по 25 августа.

Командно-штабные учения "Восток-2018" станут крупнейшими с 1981 года, точнее с маневров "Запад-81", заявил Сергей Шойгу. Помимо подразделений Центрального и Восточного округов, десантников, кораблей Северного флота и самолетов транспортной авиации, в тренировке примут участие военнослужащие из Китая и Монголии.