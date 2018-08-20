Интернет животных: проект ICARUS позволит следить за дикой природой с орбиты Земли

15 августа российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Падалка почти на восемь часов покинули модули Международной космической станции и провели ряд работ в открытом космосе. Одной из их задач была установка оборудования для эксперимента ICARUS.

Название проекта расшифровывается как "Международное сотрудничество в области исследований животных с использованием космоса" (International Cooperation for Animal Research Using Space). Речь идёт о наблюдениях за дикой природой при помощи новейших технологий.

В рамках проекта учёные прикрепят нескольким группам животных специальные датчики. Затем при помощи антенны, установленной на МКС, можно будет собирать сведения об их миграциях. Все собранные данные экипаж позднее будет пересылать исследователям на Землю, уточняется в пресс-релизе Йельского университета.

Команда учёных из США, Дании, Израиля и других стран в течение 16 лет разрабатывала новую систему наблюдений, а также новые маячки для животных.

В результате модернизированные модели весят всего пять граммов и оснащены GPS, акселерометром, магнитометром, датчиками температуры, давления и влажности. В будущем к ним планируется добавить ещё и солнечные панели. Также разрабатывается система крепления для "более скользких клиентов", например, рыб, рассказывают авторы проекта.

К 2025 году планируется создать модели, которые можно будет закрепить даже на теле саранчи. Однако систему ICARUS решили опробовать уже сейчас. Причём объектами исследований стали животные тоже весьма миниатюрные: летучие мыши, черепахи, попугаи и другие птицы.

"Эта система представляет собой квантовый скачок для изучения передвижений и миграций животных и позволит проводить мониторинг биоразнообразия в реальном времени и в глобальном масштабе", — отмечает профессор экологии и эволюционной биологии Йельского университета Вальтер Джетц (Walter Jetz).

По его словам, ранее наблюдения удавалось вести лишь за несколькими дюжинами животных одновременно, и такое удовольствие обходилось довольно дорого. ICARUS, как ожидается, поможет и увеличить охват наблюдений, и снизить затраты.

Предполагается, что антенна, которую доставил на МКС в феврале 2018 года корабль "Прогресс" и которую недавно установили наши соотечественники, будет собирать 223-байтовые пакеты данных около четырёх раз в сутки. Эти данные будет обрабатывать специальная программа.

Помимо очевидной задачи – сбора данных о миграциях – у проекта есть и другие приложения. У экспертов появится информация о передвижениях животных в зависимости от изменения магнитного поля Земли, а также влажности, температуры, атмосферного давления и прочих условий окружающей среды.

"Отслеживаемые животные могут действовать как интеллектуальные датчики и биологические часовые, [которые] в реальном времени сообщат нам о воздействии изменений окружающей среды на биоразнообразие", — поясняет Джетц.

Это могут быть некие долгосрочные тенденции, к примеру, опустынивание, а также краткосрочные, в том числе представляющие опасность для людей. Так, поведение некоторых животных может стать предвестником стихийных бедствий.

Известно, что наши предки ориентировались на поведение зверей: они знали, что эти существа могут проснуться во время спячки перед землетрясением и что птицы изменяют траекторию полёта в связи с приближающимся извержением вулкана. Эти и другие теории поможет проверить эксперимент ICARUS, полагают учёные.

Другое важное направление – мониторинг вспышек смертельных заболеваний. Так, африканские крыланы ранее были признаны переносчиками вируса Эболы и других опасных инфекций. Отслеживание их миграций позволит подтвердить или опровергнуть данные гипотезы.

Ожидается, что к началу 2019 года будет оснащена передатчиками первая тысяча животных. Конечная же цель исследователей – сто тысяч особей разных видов. Некоторые данные, например, местоположение находящихся под угрозой исчезновения носорогов, останутся строго секретными, а остальные будут размещены в открытом доступе в онлайн-базе под названием MoveBank.

Напомним, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о животных, которые ориентируются по магнитному полю Земли. Среди них – морские черепахи, ночные бабочки, а также муравьи.