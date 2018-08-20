Тема:

Международная космическая станция и жизнь на орбите Земли 21 минута назад

Новости Наука

20 августа 201814:26 Юлия Воробьёва

Интернет животных: проект ICARUS позволит следить за дикой природой с орбиты Земли

Первыми объектами наблюдений в рамках проекта ICARUS станут птицы, летучие мыши и черепахи.
Фото Yale University.

15 августа российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Падалка почти на восемь часов покинули модули Международной космической станции и провели ряд работ в открытом космосе. Одной из их задач была установка оборудования для эксперимента ICARUS.

Название проекта расшифровывается как "Международное сотрудничество в области исследований животных с использованием космоса" (International Cooperation for Animal Research Using Space). Речь идёт о наблюдениях за дикой природой при помощи новейших технологий.

В рамках проекта учёные прикрепят нескольким группам животных специальные датчики. Затем при помощи антенны, установленной на МКС, можно будет собирать сведения об их миграциях. Все собранные данные экипаж позднее будет пересылать исследователям на Землю, уточняется в пресс-релизе Йельского университета.

Команда учёных из США, Дании, Израиля и других стран в течение 16 лет разрабатывала новую систему наблюдений, а также новые маячки для животных.

В результате модернизированные модели весят всего пять граммов и оснащены GPS, акселерометром, магнитометром, датчиками температуры, давления и влажности. В будущем к ним планируется добавить ещё и солнечные панели. Также разрабатывается система крепления для "более скользких клиентов", например, рыб, рассказывают авторы проекта.

К 2025 году планируется создать модели, которые можно будет закрепить даже на теле саранчи. Однако систему ICARUS решили опробовать уже сейчас. Причём объектами исследований стали животные тоже весьма миниатюрные: летучие мыши, черепахи, попугаи и другие птицы.

"Эта система представляет собой квантовый скачок для изучения передвижений и миграций животных и позволит проводить мониторинг биоразнообразия в реальном времени и в глобальном масштабе", — отмечает профессор экологии и эволюционной биологии Йельского университета Вальтер Джетц (Walter Jetz).

По его словам, ранее наблюдения удавалось вести лишь за несколькими дюжинами животных одновременно, и такое удовольствие обходилось довольно дорого. ICARUS, как ожидается, поможет и увеличить охват наблюдений, и снизить затраты.

Предполагается, что антенна, которую доставил на МКС в феврале 2018 года корабль "Прогресс" и которую недавно установили наши соотечественники, будет собирать 223-байтовые пакеты данных около четырёх раз в сутки. Эти данные будет обрабатывать специальная программа.

Помимо очевидной задачи – сбора данных о миграциях – у проекта есть и другие приложения. У экспертов появится информация о передвижениях животных в зависимости от изменения магнитного поля Земли, а также влажности, температуры, атмосферного давления и прочих условий окружающей среды.

"Отслеживаемые животные могут действовать как интеллектуальные датчики и биологические часовые, [которые] в реальном времени сообщат нам о воздействии изменений окружающей среды на биоразнообразие", — поясняет Джетц.

Это могут быть некие долгосрочные тенденции, к примеру, опустынивание, а также краткосрочные, в том числе представляющие опасность для людей. Так, поведение некоторых животных может стать предвестником стихийных бедствий.

Известно, что наши предки ориентировались на поведение зверей: они знали, что эти существа могут проснуться во время спячки перед землетрясением и что птицы изменяют траекторию полёта в связи с приближающимся извержением вулкана. Эти и другие теории поможет проверить эксперимент ICARUS, полагают учёные.

Другое важное направление – мониторинг вспышек смертельных заболеваний. Так, африканские крыланы ранее были признаны переносчиками вируса Эболы и других опасных инфекций. Отслеживание их миграций позволит подтвердить или опровергнуть данные гипотезы.

 

Ожидается, что к началу 2019 года будет оснащена передатчиками первая тысяча животных. Конечная же цель исследователей – сто тысяч особей разных видов. Некоторые данные, например, местоположение находящихся под угрозой исчезновения носорогов, останутся строго секретными, а остальные будут размещены в открытом доступе в онлайн-базе под названием MoveBank.

Напомним, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о животных, которые ориентируются по магнитному полю Земли. Среди них – морские черепахи, ночные бабочки, а также муравьи.

Ранее по теме

Сейчас

14:23

Путин может принять участие в маневрах "Восток-2018"

14:07

Кремль: санкции США против России нанесут вред всей международной торговле

12:55

Теракт в Вестминстере: подозреваемый в наезде на пешеходов доставлен в суд

10:19

В Дагестане столкнулись пять машин

10:00

На острове Ломбок опять произошло сильное землетрясение

09:44

Член "Правого сектора" Терновский осужден в России

08:00

Умер народный художник России Виталий Волович

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Три нападения на полицейских совершено в Чечне за несколько часов

Три нападения на полицейских совершено в Чечне за несколько часов

54 минуты назад
Путин может принять участие в маневрах "Восток-2018"

Путин может принять участие в маневрах "Восток-2018"

6 минут назад
Массовое ДТП в Дагестане: число пострадавших увеличилось до 20

Массовое ДТП в Дагестане: число пострадавших увеличилось до 20

2 часа назад
Теракт в Вестминстере: подозреваемый в наезде на пешеходов доставлен в суд

Теракт в Вестминстере: подозреваемый в наезде на пешеходов доставлен в суд

1 час назад
В Петербурге умер знаменитый альпинист, старейший в мире покоритель Северного полюса

В Петербурге умер знаменитый альпинист, старейший в мире покоритель Северного полюса

2 часа назад
Влюбленный подарил девушке два патрона, а когда она его бросила - нажаловался в полицию

Влюбленный подарил девушке два патрона, а когда она его бросила - нажаловался в полицию

43 минуты назад
С 20 августа "Билайн" отменил внутрисетевой роуминг

С 20 августа "Билайн" отменил внутрисетевой роуминг

8 часов назад
Uber vs Tesla: Илона Маска обвинили в антинаучности и неэффективности

Uber vs Tesla: Илона Маска обвинили в антинаучности и неэффективности

6 часов назад
Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

6 часов назад
Рыбка и Лесли рассказали тайскому суду подробности секс-тренинга

Рыбка и Лесли рассказали тайскому суду подробности секс-тренинга

4 часа назад
Умение ходить в космосе в туалет японский астронавт назвал главным

Умение ходить в космосе в туалет японский астронавт назвал главным

2 часа назад
На острове Ломбок опять произошло сильное землетрясение

На острове Ломбок опять произошло сильное землетрясение

4 часа назад
Как попасть в эфир радиостанции и заявить о себе на всю страну? Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

Как попасть в эфир радиостанции и заявить о себе на всю страну? Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

3 часа назад
Актриса, осудившая Вайнштейна, сама попала под обвинения в домогательствах

Актриса, осудившая Вайнштейна, сама попала под обвинения в домогательствах

23 минуты назад
Во время хаджа в Медине от инсульта умер россиянин

Во время хаджа в Медине от инсульта умер россиянин

39 минут назад
Российской армии устроили внезапную проверку

Российской армии устроили внезапную проверку

51 минута назад
Биоревитализация: все о популярной процедуре и как сэкономить на ней

Биоревитализация: все о популярной процедуре и как сэкономить на ней

1 час назад
Молдаванин решил продать почку, чтобы съехать от родителей

Молдаванин решил продать почку, чтобы съехать от родителей

1 час назад
Машины успешных женщин российского шоу-бизнеса

Машины успешных женщин российского шоу-бизнеса

1 час назад
Каждая третья большая экзопланета представляет собой водный мир

Каждая третья большая экзопланета представляет собой водный мир

1 час назад
УАЗ рассказал про обновленный "Патриот"

УАЗ рассказал про обновленный "Патриот"

1 час назад
Сбивший беременную лихач из "Синергии" находился под воздействием наркотиков

Сбивший беременную лихач из "Синергии" находился под воздействием наркотиков

1 час назад
Обонятельные галлюцинации: учёные изучили феномен фантомных запахов

Обонятельные галлюцинации: учёные изучили феномен фантомных запахов

2 часа назад
По следам великого полководца: тайна золотого шлема Александра Невского

По следам великого полководца: тайна золотого шлема Александра Невского

2 часа назад
Эрдоган: цель напавших на турецкую экономику - поставить страну на колени

Эрдоган: цель напавших на турецкую экономику - поставить страну на колени

2 часа назад
Наши предки страдали от тех же зубных болезней, что и мы

Наши предки страдали от тех же зубных болезней, что и мы

4 часа назад
Рабочий сделал в квартире ремонт, а потом все сжег

Рабочий сделал в квартире ремонт, а потом все сжег

4 часа назад
5 приложений, которые должны быть в смартфоне каждого школьника

5 приложений, которые должны быть в смартфоне каждого школьника

4 часа назад
Избиение и задержание полицейскими мужчины в московском аэропорту попало на видео

Избиение и задержание полицейскими мужчины в московском аэропорту попало на видео

4 часа назад
В России назвали самые популярные марки машин с "механикой"

В России назвали самые популярные марки машин с "механикой"

4 часа назад
Член "Правого сектора" Терновский осужден в России

Член "Правого сектора" Терновский осужден в России

4 часа назад
Вести.net: Steam пытается выйти на рынок стриминга игр

Вести.net: Steam пытается выйти на рынок стриминга игр

5 часов назад
ФСБ: в Томской области за финансирование ИГИЛ задержан мигрант

ФСБ: в Томской области за финансирование ИГИЛ задержан мигрант

5 часов назад
В Афганистане талибы захватили пассажиров трех автобусов

В Афганистане талибы захватили пассажиров трех автобусов

5 часов назад
Стрельба в центре Харькова: убит полицейский

Стрельба в центре Харькова: убит полицейский

5 часов назад
Новак Джокович выиграл турнир в Цинциннати

Новак Джокович выиграл турнир в Цинциннати

6 часов назад
Умер народный художник России Виталий Волович

Умер народный художник России Виталий Волович

6 часов назад
В Анкаре неизвестные обстреляли посольство США

В Анкаре неизвестные обстреляли посольство США

6 часов назад
Бывший адвокат президента США набрал кредитов на 20 миллионов долларов

Бывший адвокат президента США набрал кредитов на 20 миллионов долларов

6 часов назад
Жертвами обрушения на бывшем бумажном заводе на Сахалине стали рабочие-нелегалы

Жертвами обрушения на бывшем бумажном заводе на Сахалине стали рабочие-нелегалы

7 часов назад
Полиция Румынии сначала избила 500 демонстрантов, а потом извинилась

Полиция Румынии сначала избила 500 демонстрантов, а потом извинилась

7 часов назад
Верховная рада: запрет на транспортное сообщение с Россией добьет Украину

Верховная рада: запрет на транспортное сообщение с Россией добьет Украину

7 часов назад
Главный архитектор Москвы высказался против машин, видеокамер и заборов

Главный архитектор Москвы высказался против машин, видеокамер и заборов

7 часов назад
20 августа в КНДР встретятся семьи, разлученные Корейской войной

20 августа в КНДР встретятся семьи, разлученные Корейской войной

7 часов назад
Эксперт об экономических рычагах влияния США, долларе и разведке

Эксперт об экономических рычагах влияния США, долларе и разведке

7 часов назад
Барселона ополчилась на иностранных туристов

Барселона ополчилась на иностранных туристов

8 часов назад
Суд изберет меру пресечения для взяточников из ракетной корпорации "Энергия"

Суд изберет меру пресечения для взяточников из ракетной корпорации "Энергия"

8 часов назад