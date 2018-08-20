Руководство "Урала" продолжает доверять тренеру Парфенову

"Урал" из Екатеринбурга неудачно стартовал в Российской премьер-лиги. В четырех турах уральцы набрали всего одно очко и занимает предпоследнее место в чемпионате страны.

Несмотря на неудачный старт и крупное поражение от "Зенита" (1:4), руководство клуба продолжает доверять главному тренеру Дмитрию Парфенову. Это подтвердил президент "Урала" Григорий Иванов. "Кредит доверия к Парфенову, конечно, есть. Никакой катастрофы не произошло. Да, крупно уступили "Зениту". Но у нас помимо гола были еще моменты. Не реализовали их…Так бывает. Плюс "Зенит", конечно, очень сильная команда. Не сомневаемся, что все у нас будет нормально", — приводит слова Иванова "Спорт-Экспресс".

Дмитрий Парфенов, в прошлом защитник "Спартака" и сборной Украины, возглавил "Урал" летом, заменив Александра Тарханова. В прошлом сезоне Парфенов тренировал "Тосно" и выиграл с ним Кубок России.