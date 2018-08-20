Мать Людмилы Зайцевой была уверена: в актрисы ее не возьмут из-за больших ушей

Мать Людмилы Зайцевой — простая крестьянка из казацкого хутора на Кубани была уверена: в актрисы ее не возьмут. "Уши у тебя большие, и вообще, ты белобрысая, конопатая, а ноги – только саранчу топтать", — говорила она дочери.

А когда спустя много лет признание к Людмиле Зайцевой все-таки пришло, мать сказала, что поняла: "приняли в артистки" дочь потому, что "все артистки большеносые".

На самом деле путь к признанию действительно был тернистым: три раза проваливалась на вступительных в театральный вуз, а потом не брали ни в один театр. Однако от мечты Зайцева не отказывалась, хотя выживать безработной актрисе было крайне непросто.

Признание в итоге пришло через кино. Разглядели ее, наконец, пригласив на роль сержанта Кирьяновой в легендарном фильме "А зори здесь тихие…" А потом, в картине "Здравствуй и прощай", Зайцевой доверили уже главную роль.

В ней актриса сыграла простую труженицу, сильную женщину, мать троих детей, которую бросил муж и которая из-за этого едва не потеряла веру в любовь.

Едва не потеряла веру в любовь и сама Зайцева, когда любвеобильный однокурсник Сергей Милованов обратил на нее внимание, начались бурные отношения, а затем закрутил роман с ее подругой.

Позже актриса была замужем дважды Первый брак с физиком, разбиравшимся в кинематографе, продлился восемь лет и распался тихо и мирно. Актриса часто бывала на съемках, а у мужа, как потом выяснилось, параллельно были отношения с другой женщиной.

Второй брак принес в жизнь Зайцевой долгожданное женское счастье и красавицу-дочку Василису. С Геннадием Ворониным они познакомились на пробах к фильму "Праздники детства" и прожили вместе 30 лет – вплоть до смерти актера, сценариста и режиссера в 2011 году.

Он дождался внука Серафима и ушел, но Людмиле и дочери Василисе, признается актриса, до сих пор тяжело говорить о нем, настолько тяжела утрата..

Зайцева вспоминает, как они выживали в 1990-е, как перемены, произошедшие в стране, муж воспринимал как личное предательство, очень от этого страдал и начал выпивать, хотя и продолжал писать, поскольку был человеком творческим и без этого не мог.

Как актриса вспоминает жизнь на казацком хуторе, как ей в вузе поставили ультиматум из-за всепоглощающего чувства к ветреному однокурснику, что вспоминает о знаменитой сцене в бане из фильма "А зори здесь тихие…", какая связь между ее дочерью и Василием Шукшиным? Эти и другие воспоминания Людмилы Зайцевой — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".