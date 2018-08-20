Охранники птицефабрики чуть не отправили в мясорубку подростка-эколога

В Свердловской области следователи возбудили уголовное дело в отношении охранников Среднеуральской птицефабрики, которые угрожали расправой 16-летнему школьнику за распространение экологических листовок.

Мужчины схватили подростка на парковке, где тот оставлял на автомобилях листовки о том, что руководство предприятия не строит очистные сооружения. Около двух часов охранники не отпускали молодого человека и угрожали расправиться с ним. В частности, один из сотрудников ЧОП пообещал, что отправит юного эколога в мясорубку, сообщает РИА Новости.

Дело в отношении охранников возбуждено по статьям об угрозе убийством и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Кроме того, следователи обещают отдельно проверить информацию о нарушении птицефабрикой экологического законодательства.