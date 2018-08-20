"Барселона" продаст Бускетса не меньше, чем за 500 миллионов евро

"Барселона" назвала сумму отступных за полузащитника сборной Испании Серхио Бускетса. Клуб, желающий приобрести 30-летнего футболиста, должен будет заплатить за него 500 миллионов евро.

В ближайшее время Серхио Бускетс продлит контракт с "Барселоной", воспитанником которой он является. Согласно новому договору сумму отступных возрастет с 200 миллионов евро до 500. Нынешнее соглашение рассчитано до 2021 года. Кроме того, футболист станет вице-капитаном "Барселоны".

Серхио Бускетс — сын бывшего вратаря "Барселоны" Карлеса Бускетса. Бускетс-младший выступает за "Барсу" с 2008 года. За это время он трижды выиграл Лигу чемпионов, семь раз становился чемпионом Испании и завоевал множество других трофеев. В составе сборной Испании Серхио выиграл чемпионат мира 2010 и чемпионат Европы-2012.