Полицейский пал жертвой серии нападений бандитов на посты ДПС в Чечне

По меньшей мере один полицейский погиб, трое стражей порядка и случайная прохожая получили ранения в результате нескольких нападений вооруженных бандитов в Чечне, свидетельствует опубликованный отчет правоохранителей. Четверо злоумышленников были убиты, один задержан.

Предполагаемые боевики утром выехали на двух машинах из Шали. Недалеко от здания РОВД они высадили двоих подельников — вооруженные ножами мужчины попытались прорваться внутрь, но безуспешно — на КПП-134 одного из них убили, второго задержали. Ранения получили двое полицейских и проходившая мимо женщина.

Автомобили проследовали в село Мескер-Юрт Шалинского района, где водитель одной из машин направил ее в сторону поста ДПС. Заминированное транспортное средство взорвалось примерно в 10 метрах от предполагаемой цели, поэтому среди правоохранителей никто не пострадал.

Светло-зеленый Mercedes-Benz 190, за рулем которого находился 18-летний Элах Ахматханов, держал путь в Грозный. Около 10:30 на пересечении улиц Первомайской и Исаева 11-летний брат водителя открыл огонь по полицейским, убив одного из них.

На круговом движении у магазина "Лента" юноша бросил в стражей порядка на посту самодельное взрывное устройство, но оно не сработало (по другим данным, маломощное СВУ находилось в багажнике автомобиля и сдетонировало, а вот расположенные рядом газовые баллоны нет). Ахматханов набрал скорость и попытался уйти от погони, по пути сбив перекрывшего ему дорогу инспектора ДПС — этот момент сняла камера наблюдения. В районе площади Минутка его ждал "горячий" прием — машина с пробитыми на "кошках" колесами потеряла управление, находившихся в салоне злоумышленников ликвидировали.

СКР уже возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Все нападавшие, как уточняет telegram-канал @go338, являются родственниками. Ахматханов попадал в поле зрения оперативников в 2016 году, когда начал посещать некоторые мечети в дагестанском Хасавюрте.