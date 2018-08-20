Владимир Габулов ищет новый клуб

Вратарь сборной России Владимир Габулов в ближайшее время покинет бельгийский "Брюгге", кв котором он провел вторую половину сезона 2017/18. Агенты подыскивают 34-летнему голкиперу новый клуб.

Представители Габулова проводят переговоры с "Брюгге". Скорее всего, контракт с российским вратарем будет расторгнут в ближайшее время. В то же время агенты подыскивают Владимиру новую команду.

Владимир Габулов пришел в "Брюгге" прошлой зимой и помог фламандцам выиграть чемпионат Бельгии. Однако в новом сезоне участник недавнего чемпионата мира не тренируется в составе бельгийской команды. Контракт Габулова с "Брюгге" рассчитан до лета 2019 года.