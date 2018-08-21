Эксперты Роскачества нашли идеальное молоко

Лучшее молоко в России — в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Роскачество по поручению правительства РФ совместно с Роспотребнадзором и Россельхознадзором завершило исследование качества молока и назвало лучшие бренды.

В результате проверки установлено, что СЗФО обошел Центральную Россию по качеству молока: более 30% молока из этого региона превосходят ГОСТ. В рамках масштабного исследования Роскачество проверило самое популярное в России молоко — пастеризованное с жирностью 3,2% и выше.

Исследование проводилось в каждом федеральном округе, и ранее Роскачество уже рассказывало о результатах проверки в Центральной России. Теперь же настала очередь Северо-Западного федерального округа.

Как показала проверка, ситуация с молоком здесь выгодно отличается от царящей в ЦФО и близка к идеальной. Полный рейтинг по результатам межведомственной проверки качества молока доступен здесь.

Всего в рамках проверки эксперты Роскачества, Роспотребнадзора и Россельхознадзора изучали качество и безопасность молока 90 брендов, в рамках исследования было охвачено более 80% всего российского рынка. Продукция исследовалась по 26 параметрам качества и безопасности. В их числе — свежесть, наличие опасных микроорганизмов, содержание антибиотиков, растительных жиров и сухого молока. В северо-западной части России было охвачено 12 брендов, которые реализуются во всех регионах округа.

Результаты проверки оказались весьма оптимистичными: почти 92% молока, продающегося в СЗФО, не имеет нарушений (в ЦФО этот показатель достигает 75%). Единственным недостатком в этом регионе оказалось превышение нормы по количеству антибиотиков в одной марке молока. Лидерами исследования стали четыре торговые марки: "Добрая кормилица", ОАО "Северодвинск-Молоко", ПК "Шекснинский маслозавод" и "СЛАВМО". Все они смогут претендовать на получение российского Знака качества. Лучшее молоко по итогам исследования производят в Калининградской, Архангельской, Вологодской областях и республике Карелия.

Первым этапом масштабной проверки стало изучение состава молока. Существует несколько способов увеличить объемы производимой продукции, один из них – добавление растительных жиров. В центральной России Роскачество обнаружило их в трех марках молока из 16, а вот производители молока из СЗФО оказались честнее: растительных жиров в нем специалисты не нашли.

Кроме того, в попытке нарастить объемы молока производители могут снижать его жирность или добавлять сухое молоко, которое, согласно техническому регламенту, не допускается при производстве питьевого молока. Северо-запад выдержал с честью оба эти испытания, ни в одном случае эксперты не выявили отклонений.

"Законодательно в регламенте и во всех стандартах для производства питьевого молока запрещено добавление сухого молока. Если оно добавляется или если продукт сделан полностью из сухого молока и воды, то название продукта обязано быть другим – либо "молочный напиток", либо "восстановленное молоко из сухого молока", – говорит Лариса Абдуллаева, руководитель группы стандартизации Молочного союза России.

Не менее пристальное внимание уделялось при проверке и безопасности молока. Продукт пастеризуют или стерилизуют, чтобы убить большую часть бактерий, однако пастеризованное молоко считается скоропортящимся товаром: его срок хранения, как правило, не превышает двух недель. Поэтому проверка по микробиологическим показателям стала важнейшей частью исследования. В молоке, продающемся в СЗФО, эксперты не обнаружили ни бактерий группы кишечной палочки, ни золотистого стафилококка, ни листерий, ни патогенных микроорганизмов (в том числе сальмонелл), ни токсичных элементов. Общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ) во всех образцах не превышало допустимых норм. Впрочем, молоко, закупленное в ЦФО, продемонстрировало аналогичные результаты проверки на безопасность.

Проверка на антибиотики показала, что лишь в одном продукте из 12, закупленных в СЗФО, они содержатся в количествах, превышающих нормы (АО "Вологодский молочный АПК"). В ЦФО нарушитель тоже был только один. Не нашли эксперты антибиотиков в молоке "Добрая кормилица", ОАО "Северодвинск-Молоко", ПК "Шекснинский маслозавод" и "СЛАВМО". В семи марках были зафиксированы следовые количества стрептомицина, что не делает их нарушителями, но лишает возможности претендовать на Знак качества.

А вот проверка на свежесть и качество продукта показала весьма оптимистичные результаты: все молоко, закупленное в СЗФО, было свежим (как и в ЦФО), с оптимальным количеством белка (в ЦФО белка недостаточно в молоке одной марки). Показатель СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток), демонстрирующий качество продукта, в молоке из СЗФО был стабильно высок (в ЦФО – низкий СОМО в молоке двух брендов). А внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах всего молока, закупленного продающегося на Северо-Западе (как и в Центральной России), были хорошими, соответствующими продукту. Не обнаружили эксперты и недолива: во всех марках молока продукта в упаковке было столько, сколько и указано в маркировке.

Однако молоко в сознании потребителя – это не только безопасный и качественный продукт, но и полезный. Пастеризованное по этому показателю на первом месте среди других видов молока, так как при пастеризации бактерии, содержащиеся в сыром молоке, исчезают, а все полезные свойства – сохраняются.

Чтобы проверить, действительно ли закупленное молоко пастеризовано, специалисты Роскачества оценивали массовую концентрацию лактулозы и содержания белка β-лактоглобулина (чем дольше кипятится молоко, тем больше будет лактулозы и меньше β-лактоглобулина). В молоке, продающемся в СЗФО, эти показатели были оптимальными, в то время как в ЦФО эксперты обнаружили семь случаев отклонений от стандартов. Молока же с недостаточной термической обработкой среди исследованного обнаружено не было.

Оценили в Роскачестве также удобство и безопасность упаковки молока. Самыми удобными признавали Tetra Pak с крышечкой или непрозрачную бутылку ПЭТ, которые хорошо защищают продукт от порчи и не пропускают свет. Молоко в подобной упаковке получило дополнительные баллы в итоговом рейтинге.

Кроме того, эксперты, по традиции, проанализировали связь между качеством молока и его ценой. СЗФО установил рекорд: молоко из Ленинградской области «Молочная культура» стоит 203 рубля за литр, что почти в 3 раза больше, чем самое дорогое молоко по ЦФО. Оно получило 4,7 балла: высокий, но не высший балл. А самое дешевое молоко из СЗФО – ОАО "Северодвинск-Молоко" (57,3 рубля за литр, Архангельская область) и АО "СЛАВМО" (58,35 рубля за литр, Карелия) – получило как раз высшую оценку – 5 баллов.

Вывод напрашивается сам собой: не всегда высокая цена гарантирует самое высокое качество. Детальные результаты исследования по каждому бренду доступны на портале Роскачества. Результаты проверки качества молока в других округах России будут опубликованы в сентябре.

"Такая масштабная межведомственная проверка была для нас крайне важной и показала отсутствие проблемы массовой фальсификации в категории питьевого молока, о которой ходит много неподкрепленных фактами слухов, — заявил председатель правления Союзмолоко Андрей Даниленко. – Мы также считаем, что введение потребителя в заблуждение о составе продукта должно иметь более серьезные последствия для нарушителей, чем сегодня. Только так, мы сможем очистить рынок и восстановить доверие потребителя".

Ранее Роскачество опубликовало результаты всероссийского исследования качества сливочного масла. Также эксперты рассказали, как изменится маркировка "молочки" в связи с изменениями в регламент на молочную продукцию.

Эксперты рассказали, и где лучше всего покупать молоко. Как понять, что перед вами качественный и безопасный продукт? Рассказывает Лариса Абдуллаева, руководитель группы стандартизации Молочного союза России: "Часто спрашивают, можно ли покупать молоко на рынке? Законодательно это не запрещено, но продавец обязан разместить рядом с молочной бочкой или витриной информацию о том, что данный продукт подлежит обязательному кипячению. Не стоит пренебрегать этой информацией, потому что сырое молоко категорически не рекомендуется употреблять в пищу. Даже молоко от "бабушкиной" коровы не может быть абсолютно безопасным, потому что животное может заболеть, а владелец не заметит этого на начальной стадии".

"Хочу также предостеречь от покупки сырого молока в молокоматах – это молочные автоматы в крупных сетевых магазинах, — продолжает эксперт. — Роспотребнадзор выступает за закрытие подобных точек, потому что очень велик риск попадания в организм человека патогенной микрофлоры при несоблюдении потребителем рекомендаций по кипячению сырого молока. В интернет-магазинах, предлагающих фермерское молоко, тоже стоит покупать с опаской, так как у фермеров, особенно в маленьких хозяйствах, не всегда контроль сырья на должном уровне".