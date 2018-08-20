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20 августа 201816:00

Мантуров: России нужны универсальные корабли вместо вертолетоносцев

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Российские предприятия будут строить для отечественного Военно-морского флота универсальные десантные корабли, а не вертолетоносцы. Так как первые многофункциональны: они могут нести не только вертолеты, но и катера, плавающие бронемашины, заявил агентству ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Напомним, что в 2011 году Россия собиралась купить у Франции несколько универсальных десантных кораблей класса "Мистраль". Однако в 2015 году Париж расторг контракт из-за антироссийских санкций. После чего корабли перепродали Египту.

Строительство собственного УДК российские ВМФ заложили в государственную программу вооружений 2018-2025 годов. Первый подобный корабль может появиться уже в 2022 году. А пока Крыловский государственный научный центр подготовил проект универсального корабля "Прибой". Его водоизмещение составит 23 тысячи тонн, а максимальная дальность плавания – 6 тысяч километров. На борт УДК сможет взять 900 десантников, 10 танков или 50 бронетранспортеров. Кроме того, на взлетной палубе разместятся 12 вертолетов.

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