Мужчина потребовал убрать мешающий проезду автомобиль и был избит

Во Всеволжске ссора соседей привела к избиению 52-летнего местного жителя, когда он потребовал от своих соседей убрать мешающийся проезду автомобиль.

Словесная ругань переросла в ожесточенную драку, и на помощь автовладельцу бросились четверо его приятелей. При численном превосходстве они мгновенно подавили сопротивление и избили мужчину.

Пострадавший был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Остальных участников драки задержала полиция, впрочем, через несколько часов они вернулись домой.

Лариса, жена пострадавшего, поделилась с местными СМИ своими комментариями. По ее словам, с соседями, которые большой семьей живут в недостроенном доме и занимаются торговлей овощей и фруктов, у них давний конфликт: ей и ее мужу регулярно угрожают и требуют плату за проезд на свой участок: "Один из них, Нимат, угрожал отобрать наш дом, мотивируя это тем, что у него рак и жить ему осталось четыре месяца".