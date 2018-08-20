Юбилейная стрижка: в КНДР отлавливают длинноволосых и крашеных

Кампания за соблюдение нравственных норм социализма началась в Северной Корее. Она приурочена к национальному празднику — 70-летию образования КНДР. На улицы городов всех регионов на севере Кореи вышли патрули "полиции нравов".

Молодежные патрули задерживают мужчин и женщин, которые, по их разумению, копируют буржуазные стили одежды, моды и причесок, сообщает ТАСС. Нарушителям норм социалистической нравственности грозит денежный штраф или краткосрочное тюремное заключение. Красить или отпускать волосы в Северной Корее считается нарушением общепринятых норм.

70-летие образования Корейской Народно-Демократической Республики отмечается 9 сентября 2018 года. До этой даты Центральный комитет Трудовой партии Кореи распорядился искоренить несоответствия образу жизни – своевольный выбор моды и прически. Эти, по мнению правящей партии Кореи, чуждые корейскому народу самовольства способны подорвать имидж КНДР. Кроме того, предписывается разъяснять рабочим и служащим, а особенно представителям молодого поколения, смысл пагубного влияния чуждых северокорейскому народу идей. Для этого по заводам и фабрикам колесят лекторы с выступлениями.

Для жителей Северной Кореи официально одобрены 15 видов стрижек. Среди них есть и та, что носит лидер страны Ким Чен Ын. При этом с марта 2014 года девушкам рекомендовали в стрижке ориентироваться на первую леди страны Ли Соль Чжу.

Кроме того, в КНДР считается хорошим тоном носить одежду со значком с портретами правителей КНДР – Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.