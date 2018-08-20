У автора криминальных детективов Юлии Шиловой подожгли крышу

Юлия Шилова – популярный автор романов в жанре "криминальной мелодрамы" после пожара в доме, где расположена ее квартира с выходом на крышу, находится в институте Склифосовского. Ее ожидает операция.

По словам Шиловой, врачи подозревали у нее ожог верхних дыхательных путей, но в итоге в крови обнаружили токсины, поэтому поставили капельницу.

"Во время пожара я сильно упала, у меня растяжение передней и задней связок, так что завтра мне предстоит операция", — рассказала РИА Новости автор криминальных мелодрам.

Ранее в своем "Фейсбуке" Шилова рассказала о том, что задымление на крыше дома она обнаружила первой.

По ее словам, в поджоге виноваты нанятые рабочие, которые занимались мелким ремонтом кровли, а само ЧП произошло "из-за отсутствия мер безопасности и контроля".

Шилова утверждает, что если бы она вышла пятью минутами позже, то сгорела бы не только ее квартира, а целый дом, и могли бы быть человеческие жертвы. Причем, по ее словам, пожарной сигнализации в доме не оказалось.

Сейчас сама она в больнице, а ее квартира полностью залита пожарной пеной. Для того, чтобы она просохла, необходимо минимум три недели, а ущерб пока подсчитать невозможно.

Между тем, несмотря на трагическое происшествие, автор криминальных романов оптимистично отвечает на вопрос, есть ли жизнь после пожара? "Есть! И она обязательно будет счастливой", — пишет Шилова и благодарит работников скорой помощи, персонал института Склифосовского, пожарных и всех, кто делал все возможное, "чтобы этот ад закончился как можно быстрее".