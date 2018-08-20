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Экология 25 минут назад
Учёные: контактные линзы ни в коем случае нельзя смывать в унитаз
Многие люди сегодня пользуются контактными линзами. Но эти корректирующие зрение кусочки пластика не вечны, а некоторые и вовсе предназначены для использования в течение одного дня. Недавно учёные выяснили, что огромное количество пользователей контактных линз безответственным образом утилизируют использованный продукт: смывают их в унитаз или раковину. Как заявили учёные из Университета Аризоны, люди, сами того не осознавая, могут способствовать возникновению серьёзной экологической проблемы.
Согласно недавнему исследованию, ежегодно до 3,36 миллиарда одноразовых контактных линз попадают в системы сбора и отведения сточных вод только в США. И такое невинное вроде бы действие, как спуск отработавших своё кусочков пластика в раковину или унитаз, приводит к загрязнению окружающей среды кусочками микропластика.
Изначально инженер-эколог Рольф Халден (Rolf Halden) из Университета Аризоны задался вопросом, проводил ли кто-либо исследования, касающиеся утилизации контактных линз. Учёный носит их сам. Когда же выяснилось, что подобные работы не проводились, Халден решил тщательнее разобраться в вопросе.
В первой части работы он и его коллеги опросили 139 человек, которые пользовались или не пользовались контактными линзами. Из тех, кто носит линзы, 19 процентов признались, что смывают линзы в унитаз.
В следующей части работы исследователи попытались выяснить, что же происходит с линзами после подобной утилизации. Авторы исследования поясняют, что фильтры очистных сооружений устроены таким образом, чтобы не давать попадать в канализацию крупным объектам. Между тем линзы малы и гибки, следовательно, легко могут проникнуть сквозь выставленные человеком "препятствия".
Исследователи просеяли осадок сточных вод и нашли несколько фрагментов контактных линз. Иными словами, система обработки сточных вод пропускает линзы. Более того, она разрушает их.
Чтобы выяснить, разлагаются ли линзы впоследствии, исследователи провели эксперименты с 11 типами контактных линз и системами очистки сточных вод. Эксперименты проводились в течение разного времени. Выяснилось, что даже после длительных периодов такого воздействия линзы оставались неповреждёнными.
Впрочем, учёные заметили небольшие изменения в полимерах по окончанию экспериментов. Связи были незначительно ослаблены. Другими словами, материал, из которого были созданы линзы, начал деградировать.
"Когда пластик линз теряет часть своей структурной прочности, он разрушается физически. Это приводит к появлению более мелких пластиковых частиц, что в конечном итоге становится причиной образования микропластика", — поясняет инженер-эколог Варун Келкар (Varun Kelkar) из Университета Аризоны.
Этот микропластик может оказаться в окружающей среде. Осадок сточных вод часто проникает в землю, оттуда любой микропластик может попасть в наземные экосистемы. Есть вероятность того, что такой микропластик также может оказаться в водных экосистемах.
Обитатели рек, морей и океанов могут ошибочно принимать фрагменты микропластика за пищу (примеров тому немало). Кроме того, такого рода пластик может попасть в организм человека, съевшего, например, рыбу, которая ранее отведала новую для неё "еду".
Что может быть сделано ради устранения подобной экологической проблемы? В настоящее время не все производители контактных линз сообщают на упаковке о том, как утилизировать использованный продукт.
"Простым первым шагом для производителей было бы предоставление информации о том, как правильно утилизировать контактные линзы. Ведь их необходимо выкидывать в мусор с другими твёрдыми бытовыми отходами", — говорит Халден.
По словам учёного, в перспективе можно было бы начать производить линзы из полимеров, которые бы разлагались, оказавшись в окружающей среде. Другие исследователи, к слову, предлагают использовать особый фильтр, который будет выделять микропластик из сточных вод.
Американские экологи представили отчёт о проделанной работе на 256-м национальном собрании Американского химического сообщества.
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