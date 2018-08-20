Пятки сверкали: артисты рассказали, что было на свадьбе Кнайсль

На свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль выступили три российских коллектива — группа "Баян Микс", Кубанский казачий хор и солисты ансамбля "Россия". Гостям торжества исполненные номера очень понравились, и они танцевали так, что "пятки сверкали", рассказал РИА Новости основатель группы "Баян Микс" Сергей Войтенко.

"Мы представляли российскую культуру на торжестве. Гостям все понравилось, все хорошо выступили", — отметил он.

В качестве гостя на свадьбе присутствовал и президент России Владимир Путин. Хотя он пробыл на празднике всего около часа, за это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, подарить молодоженам подарки (картину, тульский самовар и старинную масловыжималку) и даже станцевать с Карин Кнайсль.

"Президент и глава МИД танцевали под Кубанский казачий хор, под наше — нет. Мы были первыми, сразу танцевать выходить было бы странно", — пояснил Сергей Войтенко, добавив, что после перерыва музыканты "Баян Микс" выступили еще раз, и "тогда уже все танцевали так, что пятки сверкали".

Были на свадьбе и другие музыканты. Русский народный ансамбль "Россия" имени Зыкиной исполнил "Калинку" и Каприс №24 Никколо Паганини. Как сообщил директор коллектива Дмитрий Дмитриенко, у артистов был уникальный номер — они играли на девяти разных гармошках из разных частей России.

"Не забыли и про русские популярные песни", — сказал Дмитриенко.