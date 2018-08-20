Экс-замдиректора "Энергии", обвиняемый в мошенничестве, арестован

Бабушкинский суд арестовал бывшего заместителя директора ПАО РКК "Энергия" Алексея Белобородова, подозреваемого в мошенничестве, передает РИА Новости. Белобородов заключен под стражу до 16 октября.

О задержании экс-земгендиректора "Энергии" и двух его подчиненных стало известно накануне, уволили их 17 августа. В ходе обыска у Белобородова изъяли меченые купюры на сумму 500 тысяч рублей, а также 28 тысяч евро и долларов.

Сам Белобородов своей вины не признает, адвокат говорит, что показания на его подзащитного дали под давлением.