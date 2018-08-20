Камеры наблюдения зафиксировали момент обрушения моста в Генуе

Момент обрушения автомобильного моста в Генуе, под обломками которого погибли 43 человека, сняли камеры наблюдения. Запись спустя шесть дней после потрясшей Италию трагедии обнародовала Финансовая гвардия страны.

Пилон и 200-метровый пролет на проходящей через Геную автостраде А10 рухнули около 11:30 в минувший вторник, 14 августа, когда построенный в 1967 году инженером Риккардо Моранди мост пересекали около 30 машин. Из-под завалов спасателям удалось извлечь 43 тела, в больницах остаются девять человек в тяжелом состоянии.

На кадрах видно, что никто из автовладельцев до последнего не подозревал о надвигающемся ЧП — массивные конструкции сложились за секунды, погребя под собой несколько домов, склады, железнодорожные пути и сами машины. Повезло нескольким водителям, которые остановились в паре метров от места разлома и тем самым спасли себе жизнь.

В настоящее время в Италии не только ищут виноватых в трагедии, но и размышляют о будущем железобетонной махины. Не исключено, что власти примут решение снести мост Моранди — так, в понедельник пожарные вынужденно прекратили все работы на месте из-за настораживающих звуков, которые доносились со стороны уцелевших конструкций.