Мэрилин Мэнсон рухнул на сцене во время выступления с Зомби

В Хьюстоне во время совместного концерта с рок-музыкантом Робом Зомби Мэрилин Мэнсон потерял сознание и рухнул прямо на сцене, сообщает портал NME.

После того, как это произошло, Зомби сказал публике, что его "дорогой друг мистер Мэнсон плохо себя чувствует". Он обратился к залу с призывом стать "партнерами" для следующей песни и попросил вместе спеть ее так громко, чтобы Мэнсон почувствовал себя лучше.

От самого Мэнсона после инцидента никаких заявлений не было, однако по некоторой информации незадолго до того, как упасть, он сказал залу, что у него тепловой удар, передает РИА Новости.

Видео, снятое из зала, попало в Сеть.

Во время одного из прошлогодних выступлений на Мэнсона упали декорации в виде гигантских пистолетов, так что музыканта пришлось экстренно госпитализировать.