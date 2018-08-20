Москалькова считает отношение к арестованной в США Бутиной бесчеловечным

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает обращение с россиянкой Марией Бутиной, арестованной в США, как бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство.

По словам Москальковой, Мария Бутина была подвергнута "унизительному досмотру с раздеванием, этапирована без предупреждения и объяснений, в кандалах, помещена в карантинную камеру, где провела 12 часов с включенным светом и без пищи, а сейчас содержится в одиночной камере". Кроме того, у Бутиной отобрали личные вещи, книги и средства личной гигиены.

Как сообщает ТАСС, в этой связи Татьяна Москалькова обратилась к мировому правозащитному сообществу с просьбой дать оценку практике обращения с заключенными в США и призвать правительство Соединенных Штатов гуманизировать условия содержания гражданки России. Информация об этом подтверждена на сайте уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. Ее обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Судебное заседание по данному делу запланировано на 10 сентября.