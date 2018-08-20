Экс-армеец Головин: Фалькао встретил меня в "Монако" фразой на русском языке

Российский полузащитник французского "Монако" Александр Головин поделился своими впечатлениями от знакомства со своими новыми партнерами по команде. Россиянин признался, что его встретили в коллективе очень тепло.

"Было приятно, когда тебя встречает такой футболист, как Фалькао, — сказал Головин, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – Он ведь еще меня встретил фразой "Доброе утро", сказанной на русском языке! Очень здорово, что здесь такие открытые люди и даже такие звезды, как Фалькао и Стеван Йоветич, помогают, переводят на английский упражнения, пока я не подучил французский. Видно, что они хотят моего понимания, что именно делать на тренировке".

Напомним, что ранее Головин был представлен в качестве футболиста "Монако". В новом клубе россиянин будет выступать под 17 номером.