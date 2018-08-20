Бесплатная вакцинация от гриппа: идти в поликлинику не обязательно

В Москве началась массовая вакцинация против гриппа. Сделать прививку можно в одном из десятков пунктов у метро, в центрах госуслуг и даже в некоторых торговых комплексах. Кто и как может воспользоваться бесплатной возможностью укрепить иммунитет?

— Бесплатная вакцинация от гриппа москвичей и гостей столицы!

Три минуты на прививку или две недели в больнице: врачи поликлиник напоминают москвичам у метро о том, что сезон гриппа близко. Пройти вакцинацию можно здесь же в мобильных пунктах. О противопоказаниях предупреждают: прежде всего это температура и индивидуальная непереносимость.

— Аллергических реакций нет? На куриный белок?

— Нет.

Пункты вакцинации открыли по всему городу: 34 станции метро, МЦК — "Бульвар Рокоссовского", "Площадь Гагарина" и "Владыкино". Полис не нужен — только паспорт, и не обязательно с московской пропиской.

"Мы вакцинируем тех людей, которые трудятся в Москве, чтобы создать иммунную прослойку. Потому что вы прекрасно знаете, что если в коллективе один человек болеет, то есть возможность заболеть всем", — говорит директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения г. Москвы Андрей Белостоцкий.

Кабинеты "Мое здоровье" окрыли в 70 МФЦ и девяти торговых центрах. Впрочем, не все москвичи готовы тут же согласиться на укол: боятся, вспоминая предыдущий опыт.

"Была сильная температура — 38, почти к 39. Она была неспадаемая, держалась дня 3-4. Я, по сути, просто лежала, ни встать, ничего не могла делать", — вспоминает Оксана Счастливая.

Но это было 10 лет назад, а сегодня такого быть не может, уверяют врачи. Современные препараты содержат не живой вирус, а только его фрагменты — белки, на которых иммунитет тренируется.

Каждый год Всемирная организация здравоохранения на основе данных тысяч лабораторий мира составляет прогноз: какие штаммы гриппа будут активны в новом сезоне. В этом году это грипп AH1N1 "Мичиган", АH3N2 "Сингапур" и грипп типа B "Колорадо". Именно эти штаммы вошли в состав вакцины.

Сделать прививку лучше летом — особенно тем, кто находится в группе риска.

"Лица старше 60 лет. Люди, имеющие хронические соматические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной, сахарный диабет", — рассказывает врач-эпидемиолог консультативно-диагностической поликлиники 121 Мария Волгаткина.

Детей прививают только в поликлинике, после осмотра педиатра. Многодетная мама Елена уверена: именно благодаря вакцинации ее дети не болели гриппом вот уже четыре года.

— Если заболеет один — соответственно, цепная реакция, можно болеть полгода. В этой связи в нашей семье принято решение проводить вакцинацию.

В прошлом году в прививочной кампании приняли участие шесть миллионов москвичей. По словам врачей, это позволило избежать эпидемии.