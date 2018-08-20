Новости В мире

Все видео этой рубрики
20 августа 201819:27

Из-за сбоя электронное табло в лондонском аэропорту заменили на доску и маркеры

фото: Денис Давыдов

Из-за технического сбоя, произошедшего в лондонском аэропорту Гатвик, сотрудникам пришлось обновлять информацию по рейсам для пассажиров в ручном режиме. Для этого в залах были выставлены белые доски, на которых все изменения в расписании писались маркерами.

Как пояснила пресс-служба аэропорта на своей страничке в Twitter, причиной отключения электронных информационных табло стали технические проблемы с Vodafone – IT-оператором аэропорта.

"Пожалуйста, используйте временные информационные доски в залах отправлений или слушайте соответствующие объявления", — посоветовали пассажирам в компании.

Сейчас

18:14

"Калашников" показал новый автомат

17:33

Все участники нападений в Грозном были подростками

17:27

Экс-замдиректора "Энергии", обвиняемый в мошенничестве, арестован

15:27

Суд оставил под стражей трех сестер Хачатурян

14:23

Путин может принять участие в маневрах "Восток-2018"

14:07

Кремль: санкции США против России нанесут вред всей международной торговле

12:55

Теракт в Вестминстере: подозреваемый в наезде на пешеходов доставлен в суд

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Команда "В ружье": армию России внезапно проверили на готовность к приему гостей

Команда "В ружье": армию России внезапно проверили на готовность к приему гостей

51 минута назад
Кандалы и унизительный досмотр: адвокат Бутиной не понимает, что происходит

Кандалы и унизительный досмотр: адвокат Бутиной не понимает, что происходит

32 минуты назад
Остались под стражей: убившие отца сестры Хачатурян хотят поступить в университет

Остались под стражей: убившие отца сестры Хачатурян хотят поступить в университет

16 минут назад
Топ-менеджер РКК "Энергия" будет дожидаться вердикта суда в СИЗО

Топ-менеджер РКК "Энергия" будет дожидаться вердикта суда в СИЗО

3 минуты назад
Все участники нападений в Грозном были подростками

Все участники нападений в Грозном были подростками

2 часа назад
Юг Индии ушел под воду: ливни оставили без крова почти миллион человек

Юг Индии ушел под воду: ливни оставили без крова почти миллион человек

15 минут назад
Была радостной и улыбалась: Вера Глаголева пришла к Родиону Нахапетову во сне

Была радостной и улыбалась: Вера Глаголева пришла к Родиону Нахапетову во сне

2 часа назад
Мать Людмилы Зайцевой была уверена: в актрисы ее не возьмут из-за больших ушей

Мать Людмилы Зайцевой была уверена: в актрисы ее не возьмут из-за больших ушей

5 часов назад
Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

13 часов назад
Пятки сверкали: артисты рассказали, что было на свадьбе Кнайсль

Пятки сверкали: артисты рассказали, что было на свадьбе Кнайсль

3 часа назад
Моя Корея. Десять идей для путешествия

Моя Корея. Десять идей для путешествия

4 часа назад
Особенности национальной аренды: Пекин

Особенности национальной аренды: Пекин

5 часов назад
Как попасть в эфир радиостанции и заявить о себе на всю страну? Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

Как попасть в эфир радиостанции и заявить о себе на всю страну? Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

9 часов назад
Внутрисетевой роуминг отменяется: первым решительный шаг сделал "Билайн"

Внутрисетевой роуминг отменяется: первым решительный шаг сделал "Билайн"

31 минута назад
В салоне машины на автостоянке в Подмосковье найден труп ребенка

В салоне машины на автостоянке в Подмосковье найден труп ребенка

1 час назад
Из-за сбоя электронное табло в лондонском аэропорту заменили на доску и маркеры

Из-за сбоя электронное табло в лондонском аэропорту заменили на доску и маркеры

1 час назад
"Калашников" показал новый автомат

"Калашников" показал новый автомат

2 часа назад
Мэрилин Мэнсон рухнул на сцене во время выступления с Зомби

Мэрилин Мэнсон рухнул на сцене во время выступления с Зомби

3 часа назад
Составлен рейтинг самых продаваемых российских автомобилей

Составлен рейтинг самых продаваемых российских автомобилей

3 часа назад
Камеры наблюдения зафиксировали момент обрушения моста в Генуе

Камеры наблюдения зафиксировали момент обрушения моста в Генуе

3 часа назад
2 гектара и мегакачели: в Парке Горького откроют гигантскую игровую площадку

2 гектара и мегакачели: в Парке Горького откроют гигантскую игровую площадку

4 часа назад
У автора криминальных детективов Юлии Шиловой подожгли крышу

У автора криминальных детективов Юлии Шиловой подожгли крышу

4 часа назад
Потоп в Киеве: автомобили вынуждены либо плыть, либо тонуть

Потоп в Киеве: автомобили вынуждены либо плыть, либо тонуть

4 часа назад
Маленькие чёрные дыры могут красть вещество у собратьев-гигантов

Маленькие чёрные дыры могут красть вещество у собратьев-гигантов

4 часа назад
В Ираке разбился американский военный вертолет. Есть жертвы

В Ираке разбился американский военный вертолет. Есть жертвы

4 часа назад
Мужчина потребовал убрать мешающий проезду автомобиль и был избит

Мужчина потребовал убрать мешающий проезду автомобиль и был избит

4 часа назад
Охранники птицефабрики чуть не отправили в мясорубку подростка-эколога

Охранники птицефабрики чуть не отправили в мясорубку подростка-эколога

5 часов назад
Онищенко предлагает продавать водку по 700 рублей за бутылку

Онищенко предлагает продавать водку по 700 рублей за бутылку

5 часов назад
Кремль: санкции США против России нанесут вред всей международной торговле

Кремль: санкции США против России нанесут вред всей международной торговле

6 часов назад
Интернет животных: проект ICARUS позволит следить за дикой природой с орбиты Земли

Интернет животных: проект ICARUS позволит следить за дикой природой с орбиты Земли

6 часов назад
Актриса, осудившая Вайнштейна, сама попала под обвинения в домогательствах

Актриса, осудившая Вайнштейна, сама попала под обвинения в домогательствах

6 часов назад
Во время хаджа в Медине от инсульта умер россиянин

Во время хаджа в Медине от инсульта умер россиянин

6 часов назад
Влюбленный подарил девушке два патрона, а когда она его бросила - нажаловался в полицию

Влюбленный подарил девушке два патрона, а когда она его бросила - нажаловался в полицию

7 часов назад
Биоревитализация: все о популярной процедуре и как сэкономить на ней

Биоревитализация: все о популярной процедуре и как сэкономить на ней

7 часов назад
Машины успешных женщин российского шоу-бизнеса

Машины успешных женщин российского шоу-бизнеса

7 часов назад
Каждая третья большая экзопланета представляет собой водный мир

Каждая третья большая экзопланета представляет собой водный мир

7 часов назад
УАЗ рассказал про обновленный "Патриот"

УАЗ рассказал про обновленный "Патриот"

7 часов назад
Сбивший беременную лихач из "Синергии" находился под воздействием наркотиков

Сбивший беременную лихач из "Синергии" находился под воздействием наркотиков

7 часов назад
Обонятельные галлюцинации: учёные изучили феномен фантомных запахов

Обонятельные галлюцинации: учёные изучили феномен фантомных запахов

8 часов назад
Умение ходить в космосе в туалет японский астронавт назвал главным

Умение ходить в космосе в туалет японский астронавт назвал главным

8 часов назад
По следам великого полководца: тайна золотого шлема Александра Невского

По следам великого полководца: тайна золотого шлема Александра Невского

8 часов назад
Наши предки страдали от тех же зубных болезней, что и мы

Наши предки страдали от тех же зубных болезней, что и мы

10 часов назад
Рабочий сделал в квартире ремонт, а потом все сжег

Рабочий сделал в квартире ремонт, а потом все сжег

10 часов назад
5 приложений, которые должны быть в смартфоне каждого школьника

5 приложений, которые должны быть в смартфоне каждого школьника

10 часов назад
Избиение и задержание полицейскими мужчины в московском аэропорту попало на видео

Избиение и задержание полицейскими мужчины в московском аэропорту попало на видео

10 часов назад
Рыбка и Лесли рассказали тайскому суду подробности секс-тренинга

Рыбка и Лесли рассказали тайскому суду подробности секс-тренинга

11 часов назад
Член "Правого сектора" Терновский осужден в России

Член "Правого сектора" Терновский осужден в России

11 часов назад
Вести.net: Steam пытается выйти на рынок стриминга игр

Вести.net: Steam пытается выйти на рынок стриминга игр

11 часов назад