Кучеров и Овечкин признаны лучшими фланговыми нападающими НХЛ

Национальная хоккейная лига составила рейтинг самых лучших фланговых нападающих лиги. Первые две строчки достались российским хоккеистам Никите Кучерову из "Тампы-Бэй Лайтнинг" и Александру Овечкину из "Вашингтон Кэпиталз".

Также из российских игроков в двадцатку лучших крайних форвардов вошли Артемий Панарин из "Коламбус Блю Джекетс" и представляющий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко. Они расположились на 10 и 11 строчках соответственно, о чем сообщает официальный Twitter NHL Network.

Напомним, что Кучеров по итогам минувшего сезона набрал 117 (46+71) очков в 97 матчах "регулярки" и плей-офф чемпионата, в то время как Овечкин сыграл в 105 играх, набрал 114 (64+50) баллов и завоевал с "Вашингтоном" Кубок Стэнли.