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Отмена роуминга 35 минут назад
Внутрисетевой роуминг отменяется: первым решительный шаг сделал "Билайн"
Россия становится свободной от роуминга. 20 августа первый мобильный оператор приступает к отмене внутрисетевого роуминга. Таким образом, постепенно все входящие звонки по всей стране станут бесплатными, независимо от тарифа. Как этот решительный шаг отразится на абонентах?
Они сегодня весь день на связи: Ольга в Москве, тетя Надя в Киржаче. Раньше было дорого, теперь бесплатно.
"Билайн" отменил внутрисетевой роуминг 20 августа, МТС отменит 30 августа, "Мегафон" — 1 сентября. "Теле2", благодаря которому "большая мобильная тройка" обрела статус "четверки", обещает сделать это до 31 августа. Историческая победа Федеральной антимонопольной службы над тарифной политикой сотовых операторов.
Противостояние ФАС и мобильного рынка началось летом 2017 года, когда об отмене внутреннего роуминга для своих граждан заявили Китай и все страны Евросоюза. Антимонопольное ведомство, проверив ценовую политику операторов, приходит к выводу, что ни экономических, ни технологических обоснований платы за входящие внутри страны нет. Предписание — роуминг отменить. На все дается две недели. Однако "большая четверка" просит время. Потом еще немного. И еще. Итог затянувшихся раздумий — антимонопольное дело.
"Когда любого монополиста наказывают за установление завышенных цен, он теряет ту долю дохода, которую он получил вследствие нарушения антимонопольного законодательства", — объясняет Елена Заева, начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС.
Расценки "Билайна", МТС и "Мегафона" за внутрисетевой роуминг в среднем составляют до 5 рублей за минуту в зависимости от тарифного плана. По примерным оценкам экспертов, совокупные потери операторов, а точнее, упущенная выгода, составит 30 миллиардов рублей. Бизнес деньги терять не любит.
"Возможна компенсация двумя способами: во-первых, они обязательно повысят расценки на международный роуминг, во-вторах, это будет компенсировано ростом тарифов на ряд внутренних услуг. Может быть, это будет не повышение тарифов на телефонные звонки, а, допустим, рост тарифов на мобильный Интернет или какие-то другие виды дополнительных услуг", — считает Наталия Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента.
И все же роуминг составляет лишь около 3 процентов общих доходов сотового бизнеса. Не так много, учитывая, что мобильный рынок делает ставку на увеличение общего трафика: будут больше звонить и отправлять сообщений. Ну и, конечно, Интернет. Виртуальное пространство для тарифных маневров, способное принести куда больше денег, чем любой вид мобильной связи.
"Сейчас крайне преждевременно говорить о том, как изменятся тарифы. На текущий момент никаких планов по повышению этих тарифов, естественно, нет", — заявляет Алексей Меркутов, пресс-секретарь ПАО "МТС".
"Мы не планируем менять цены в связи с отменой внутрисетевого роуминга. Мы рассчитываем, что наши клиенты по достоинству оценят все эти изменения, и объем пользования услугами связи в поездках по России вырастет", — заверяет Анна Айбашева, пресс-секретарь ПАО "Вымпелком".
"Безусловно, мы несем дополнительные издержки. Но повышение тарифов, связанное с этим, не планируется. А в принципе тарифы в разных регионах устанавливаются просто на рыночных условиях", — объясняет Александр Борейко, директор по связям с общественностью ПАО "Мегафон".
Теперь весьма реалистично выглядит идея бесплатных входящих не только внутри страны. На очереди тарифы на мобильную связь с Белоруссией. Принципиальные договоренности — роуминг между странами отменить — уже достигнуты, остались детали.
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