Команда "В ружье": армию России внезапно проверили на готовность к приему гостей
Сотни тысяч российских солдат и офицеров утром 20 августа были подняты по тревоге. В Центральном и Восточном военных округах по приказу Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности. На незнакомые полигоны выдвинулись десантники, мотострелки, войска ПВО. В небо поднялись самолеты военно-транспортной и дальней авиации, в открытое море вышли корабли. Одна из главных задач проверки — оценить боеготовность органов военного управления.
Лязг гусениц в боевых частях раздается с рассветом. Боевые машины по цепочке выдвигаются к местам новой дислокации. С 5 утра в Центральном и Восточном военном округах объявлена внезапная проверка приказом верховного главнокомандующего. В ружье поставлены танки, пехота, артиллерия, авиация, ракетно-зенитные войска.
Команда по машинам для экипажей реактивной системы залпового огня "Ураган". На позиции выходят 262 тысячи военных. Численность задействованных войск равна населению небольшого российского города.
"Это крупнейшее со времен маневров "Запад-81" мероприятие подготовки вооруженных сил, которое приобрело статус международных учений и имеет беспрецедентные масштабы, как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил", — подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу.
На первом этапе военные подразделения должны в кратчайшие сроки достигнуть указанных в приказе позиций. Учения продолжатся на земле, в небе и на море. На незнакомой местности проверять будут тактическую, огневую, инженерную и медицинскую подготовку сухопутных войск. Летчики покажут умение дозаправляться в небе. В Тихом океане параллельно авиации маневрировать будет и флот.
"Результаты проведенных мероприятий учесть при определении оценки состояния боевой подготовки в соединениях, воинских частях, подразделениях и их готовности к допуску на маневры", — отмечает Сергей Шойгу.
Внезапная проверка боеготовности проводится специально перед предстоящими учениями "Восток-2018". В маневрах примут участие войска Восточного военного округа, Центрального военного округа, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.
Масштаб впечатляет! Учения охватят шесть общевойсковых полигонов – "Цугол", "Бамбурово", "Радыгино", "Успеновский", "Лагунное", "Бикинский", четыре полигона ВВС и ПВО – "Литовко", "Новосельское", "Телемба" и "Бухта Анна". Учения захватят акватории Японского, Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов.
Крупнейшие маневры на территории Сибири, Приморья и в акватории Тихого океана пройдут в сентябре 2018 года. И участие в них примут армии сразу трех стран — России, Китая и Монголии. Внезапная проверка, объявленная 20 августа, должна стать лакмусовой бумагой, показав, насколько готовы российские военные к приему гостей.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Суд оставил под стражей трех сестер Хачатурян
- Три нападения на полицейских совершено в Чечне за несколько часов
- Мобильные операторы назвали даты отмены роуминга
- "Калашников" показал новый автомат
- Топ-менеджер "Энергии" арестован
Самое читаемое
-
Ученые выяснили, в каком возрасте люди наиболее привлекательны для противоположного пола
- Сын экс-депутата Госдумы покончил с собой вместе с девушкой
- Жена и сын футболита Жиркова едва не утонули в Испании
- Звезду "Минуты славы" зарезали в собственном доме
- Смертельное ДТП в Краснодарском крае произошло из-за слетевшего тента. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Мажор уничтожил элитный суперкар с пробегом 25 км (фото)
- УАЗ рассказал про обновленный "Патриот"
- Самый большой внедорожник BMW может получить М-версию
- Белоруссия начнет сборку индийских конкурентов УАЗа
- Старт продаж Volkswagen Golf в России: мы узнали дату
Экономика
-
Банк России увеличил загрузку печатного станка
- Турция вслед за Россией избавляется от долларов
- За счет чего растет экономика США?
- СМИ: Всемирный банк имеет доступ к разработке федеральных законопроектов России
Недвижимость
-
Москвичка превратила квартиру в кладбище домашних животных
- Тадж-Махал может исчезнуть в ближайшие годы
- Для вегетарианцев начали строить правильные дома
- Что делать, если застройщик обанкротился
- Матильда рассказала, как поделила имущество со Шнуром
Вести.Медицина
-
Инсектициды повышают риск развития аутизма
- 6 неожиданных признаков того, что у вас проблемы с сердцем
- Кто такая Момо и что нужно знать об очередной «суицидальной игре» в сети
- Инструкция: что делать при укусе осы
- В пневмонии могут быть виноваты микробы из полости рта
Вести в 20.00
-
На свадьбе в Австрии Путина встретили Черчилль и Кеннеди
- Каспийское море вошло в дипломатические берега
- Полвека назад кончилась "Пражская весна"
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- В Москве нашли груду брошенных документов. Что грозит виновным
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- МЧС предупредило москвичей о тумане
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
Лихой заезд по Большой Татарской попал на видео
- Сбивший беременную лихач из "Синергии" находился под действием наркотиков
- Фитнес-клуб оставил клиентов без денег и без спорта
- Вакцинация от гриппа: идти в поликлинику не обязательно
- Магнитные бури: кому стоит поберечься
- Три миллиона человек посетили московский фестиваль "Времена и эпохи"
Вести.Стиль
-
Самые главные азиатские косметические тренды 2018
- Матовая помада: как выбрать и пользоваться?
- Звездный гардероб: как правильно носить брючные костюмы?
- История парфюмерии: от сакральных благовоний до современных ароматов
- Топ-5 простых летних диетических салатов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Черный саркофаг и его обитатели: египетские ученые сообщили первые результаты исследований
- Обонятельные галлюцинации: учёные изучили феномен фантомных запахов
- Каждая третья большая экзопланета представляет собой водный мир
- Маленькие чёрные дыры могут красть вещество у собратьев-гигантов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Звезда дискотек Рома Жуков разводится с женой, которая родила ему семерых детей
- 70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
- Сын миллионера похитил скандально известную фотомодель
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки