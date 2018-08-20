Команда "В ружье": армию России внезапно проверили на готовность к приему гостей

Сотни тысяч российских солдат и офицеров утром 20 августа были подняты по тревоге. В Центральном и Восточном военных округах по приказу Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности. На незнакомые полигоны выдвинулись десантники, мотострелки, войска ПВО. В небо поднялись самолеты военно-транспортной и дальней авиации, в открытое море вышли корабли. Одна из главных задач проверки — оценить боеготовность органов военного управления.

Лязг гусениц в боевых частях раздается с рассветом. Боевые машины по цепочке выдвигаются к местам новой дислокации. С 5 утра в Центральном и Восточном военном округах объявлена внезапная проверка приказом верховного главнокомандующего. В ружье поставлены танки, пехота, артиллерия, авиация, ракетно-зенитные войска.

Команда по машинам для экипажей реактивной системы залпового огня "Ураган". На позиции выходят 262 тысячи военных. Численность задействованных войск равна населению небольшого российского города.

"Это крупнейшее со времен маневров "Запад-81" мероприятие подготовки вооруженных сил, которое приобрело статус международных учений и имеет беспрецедентные масштабы, как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил", — подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу.

На первом этапе военные подразделения должны в кратчайшие сроки достигнуть указанных в приказе позиций. Учения продолжатся на земле, в небе и на море. На незнакомой местности проверять будут тактическую, огневую, инженерную и медицинскую подготовку сухопутных войск. Летчики покажут умение дозаправляться в небе. В Тихом океане параллельно авиации маневрировать будет и флот.

"Результаты проведенных мероприятий учесть при определении оценки состояния боевой подготовки в соединениях, воинских частях, подразделениях и их готовности к допуску на маневры", — отмечает Сергей Шойгу.

Внезапная проверка боеготовности проводится специально перед предстоящими учениями "Восток-2018". В маневрах примут участие войска Восточного военного округа, Центрального военного округа, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.

Масштаб впечатляет! Учения охватят шесть общевойсковых полигонов – "Цугол", "Бамбурово", "Радыгино", "Успеновский", "Лагунное", "Бикинский", четыре полигона ВВС и ПВО – "Литовко", "Новосельское", "Телемба" и "Бухта Анна". Учения захватят акватории Японского, Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов.

Крупнейшие маневры на территории Сибири, Приморья и в акватории Тихого океана пройдут в сентябре 2018 года. И участие в них примут армии сразу трех стран — России, Китая и Монголии. Внезапная проверка, объявленная 20 августа, должна стать лакмусовой бумагой, показав, насколько готовы российские военные к приему гостей.