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Три сестры зарезали родного отца 21 минута назад
Остались под стражей: убившие отца сестры Хачатурян хотят поступить в университет
Мосгорсуд оставил под стражей сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца. Выпустить девушек из СИЗО под домашний арест просили адвокаты. Также защита намерена добиваться переквалификации обвинения на более мягкое. Как стало известно в ходе заседания, прокуратура располагает сведениями о том, что двое из сестер подвергались сексуальному насилию со стороны отца.
- Как условия в камере?
В ответ – молчание. 18-летняя Ангелина Хачатурян в суде не обращала внимания на вопросы журналистов. Перед началом заседания лишь молча слушала наставления адвоката.
Защита посчитала, что все три сестры, обвиняемые в убийстве своего отца, находятся в изоляторе незаконно. Жалобы на арест по каждой из фигуранток рассматривали отдельно. Слушание по изменению меры пресечения 17-летней Марии и вовсе проходило в закрытом режиме — девушка несовершеннолетняя.
Адвокаты уверяли, сестры не собираются скрываться от следствия, ранее они признали вину.
"Девушки не отрицают вину, не пытаются скрыть улики", — подчеркивает адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.
Под стражу на время следствия сестер Хачатурян отправил Останкинский суд Москвы.
17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина, 19-летняя Крестина обвиняются в убийстве группой лиц по предварительному сговору.
По одной из версий, на преступление 2 августа 2018 года сестры решились, устав от постоянной жесткости со стороны отца. Сразу после задержания они сообщили, что регулярно подвергались физическому и сексуальному насилию. 57-летний Михаил Хачатурян, якобы, держал их в положении рабынь, вызывал к себе по нажатию специальной кнопки и требовал беспрекословного подчинения.
Мать девочек Аурэлия Дундук недавно предъявила фотографии. На снимках — девушки в синяках и со ссадинами. Это, якобы, результат общения сестер со своим отцом. Но почему-то раньше она об этом не знала. Не знали о том, что происходит в семье, как оказалось, ни в органах опеки, ни в полиции. Хотя младшие сестры Ангелина и Мария часто пропускали занятия в школе.
Во время заседания по обжалованию меры пресечения старшая из сестер – 19-летняя Крестина к прессе повернулась спиной. В конце, правда, показала лицо — радостно поприветствовала пришедших в суд родственников.
Следователи не исключают, это убийство могло быть спланированным. Девушки нанесли своему отцу по меньшей мере 35 ударов.
Сейчас обвиняемые находятся в московском СИЗО №6 в Печатниках. Их разместили в разных камерах: две сестры сидят в одиночных, одна — с сокамерницами.
"Камеры удобные, телевизор, прессу получают. Открыт счет для того, чтобы могли покупать вещи. С сокамерницами отношения нормальные, их не обижают", — заверяет ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Решение Мосгорсуда — оставить меру пресечения в силе. Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца, на время следствия будут в изоляторе. Несмотря на следственные действия, новый учебный год для двух девушек начнется вовремя. В изоляторе с ними будут работать педагоги.
По словам адвокатов, сестры хотели поступать в университет. Но не исключено, что учиться им придется в неволе. За убийство они могут получить серьезное наказание.
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