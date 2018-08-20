Российский гребец Штокалов признан бронзовым призером Олимпиады-2016

Российский гребец Илья Штокалов получил уведомление от Олимпийского комитета России о том, что он стал бронзовым медалистом Олимпийских игр-2016, которые проходили в бразильском Рио-де-Жанейро. Россиянин получит медаль за выступления в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров.

Такое решение было принято после того, как результат финишировавшего третьим молдавского олимпийца Сергея Тарновского был аннулирован, сообщает РИА Новости. Его допинг-проба дала положительный результат и изначально финишировавший четвертым Штокалов в результате перераспределения мест получит бронзовую медаль.