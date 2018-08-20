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20 августа 201822:45 Николай Соколов

На Урале подростки до смерти забили инвалида и сняли все на видео

"Дети 13 лет не могут ходить по городу и убивать людей" — то ли ультиматум, то ли просьба жителей Березовского Свердловской области. Жители этого города устроили народный сход: требуют жесткого наказания для подростков, избивших до смерти инвалида.

"Мы человека убили. Вчера", — так написала в личном сообщении 13-летняя школьница. О случившемся рассказала своей подруге, но без подробностей, мол, та не умеет держать язык за зубами. Хотя уже сейчас известно, что именно случилось — заманили в тихое место, били ногами, прыгали на голове. 20-летний Дмитрий Рудаков был найдет мертвым 10 августа. Сегодня все причастные к его смерти подростки были задержаны. Их пятеро. Четверо парней избивали, девочка фиксировала на телефон. Она — в центре временной изоляции для несовершеннолетних.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых и, собственно, статье обвинения. Ведь сначала следствие посчитало случившееся "смертью из-за тяжких телесных повреждений". Но новые подробности говорят, что случай в Березовском — это умышленное убийство.

Эта история осталась бы тайной, если бы некоторые из подростков не проговорились своим же друзьям об убийстве. В центре внимания — не только само избиение подростками, но и видеосъемка, которую вела 13-летняя девочка.

"Хотя ей 13 лет, она могла попробовать или остановить их или взрослых позвать, — рассуждают местные жители. – Но она снимала это от начала до конца. У меня слов нет".

Пока местные жители собирают народные сход, следователи переквалифицировали дело — с "Причинения смерти по неосторожности" на "Убийство". Умысел очевиден. Никто из подростков не побежал звать на помощь, а погибшего Дмитрия оставили умирать за гаражами.

Березовский – город-спутник столицы Урала с населением 57 тысяч человек, примерно в 15 километрах от Екатеринбурга. Золотая столица России. А еще жители здесь хорошо знают друг друга. В том числе и погибшего Дмитрия. Парень, с особенностями в развитии, жил с мамой. Возможно, подростки смеялись над дефектами речи погибшего Димы, а потом начали издеваться над ним. Что стало причиной такого поведения, предстоит разобраться.

Дружить и веселиться вместе — этому должны учить родители и школа. Но, как уверяют опрошенные эксперты, сегодня некоторые российские учреждения даже отказываются от так называемого инклюзивного обучения — когда дети с ограниченными возможностями могли бы учиться со всеми на равных: так одним из них не будет одиноко, другие — не будут обижать.

Дело в Следственном комитете уже взяли на особый контроль. Не исключено, что в нем могут появиться и другие фигуранты. Это родители, которые воспитали вместо детей настоящих монстров.

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