Президент США: очень опасно, что социальные сети самостоятельно регулируют контент

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает "очень опасным", что социальные сети самостоятельно регулируют контент.

В интервью агентству Reuters Трампу задали вопрос: как он относится к тому, что такие компании как Facebook и Twitter сами регулируют контент. В ответ на это Трамп сказал, что это "очень опасно".

В последнее время социальные сети неоднократно подвергались критике за то, как они борются с распространением теорий заговора и предполагаемой иностранной пропагандой. Например, YouTube и Facebook критиковали за то, что они удалили со своих платформ контент сайта InfoWars и его основателя – журналиста-конспиратора Алекса Джонса, напоминает РИА Новости. Руководство соцсетей, ссылаясь не на законы, а на внутренние правила, объяснило это тем, что Джонс разжигает рознь в обществе. Twitter же критиковали за то, что он не удалил заявления Джонса, заявляющего, что власти подстроили многие трагические события новейшей истории США.

Дональд Трамп активно пишет в Twitter, где регулярно оскорбляет своих оппонентов и критиков. Несмотря на постановление суда о том, что президент должен разблокировать некоторых пользователей, который он "забанил" в своем аккаунте, сам Трамп санкциям не подвергался.

Суд объяснил данное решение тем, что если президент использует для своих высказываний публичную платформу, то должен быть готов и к возражениям во избежание нарушения свободы слова. Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки подало на это решение апелляцию.