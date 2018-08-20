Формула-1. Гасли сменит Риккардо в Red Bull

Французский пилот Toro Rosso Пьер Гасли со следующего сезона будет выступать за другую команду "Формулы-1" Red Bull. Француз сменит австралийского гонщика Даниэля Риккардо, который по окончании нынешнего сезона уйдет в Renault.

"Выдающиеся выступления Гасли в текущем и дебютном для него сезоне "Формулы-1" значительно улучшили его репутацию, — признается руководитель Red Bull Кристиан Хорнер. – Он один из самых потрясающих пилотов. Мы не можем дождаться, когда Пьер привнесет в команду свое мастерство и скорость".

Гасли присоединится к своей новой команде в 2019 году. В текущем сезоне он по итогам 12 этапов набрал 26 очков, с которыми занимает 13 место в индивидуальном зачете.