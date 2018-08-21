Три человека получили ранения в перестрелке в Лондоне

На северо-западе Лондона недалеко от станции метро Кингсбери три человека получили ранения в результате стрельбы.

Как уточняет издание The Sun, скорая помощь и полицейские автомобили направились на место происшествия в 21:45 по местному времени (23:45 по времени Москвы).

Правоохранители подтвердили факт стрельбы, передает РИА Новости. В настоящее время станция метро и ближайшие к ней дороги перекрыты. Полиция расследует все обстоятельства случившегося.