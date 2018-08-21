Сильный дым мешает авиации тушить природные пожары на западе Канады

В канадской провинции Британская Колумбия пожарная авиация временно приостановила борьбу с лесными пожарами из-за плохой видимости. Об этом сообщает телеканал CBC.

Как отметил представитель службы по борьбе с лесными пожарами Британской Колумбии Кайла Фрейзер, спасателям пришлось посадить воздушные суда из-за сильного задымления. Также плохая видимость мешает обнаруживать новые очаги природных пожаров. В настоящее время в провинции зафиксировано 545 очагов возгорания, передает ТАСС. Жара и почти полное отсутствие осадков осложняют работу спасателей.

На прошлой неделе власти провинции объявили о введении на всей территории Британской Колумбии режима чрезвычайного положения из-за продолжающихся природных пожаров. Большинство из них отмечены в северном и центральном регионах провинции. В большинстве случаев причиной их возникновения стали удары молний.

Согласно последним данным, жители почти 3 тысяч домохозяйств покинули свои дома. Владельцы еще 11,3 тысячи домов получили приказ на возможную эвакуацию. В борьбе с огнем принимают участие 3,3 тысячи спасателей и пожарных. На минувшей неделе министерство национальной обороны Канады направило в регион 200 военнослужащих.

Власти региона уже потратили на борьбу с лесными пожарами 242 миллиона канадских долларов (185 миллионов долларов США).