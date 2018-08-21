Жертва отравления в Эймсбери Чарльза Роули снова попал в больницу

В минувшие выходные Чарльза Роули, пострадавшего в результате отравления в британском Эймсбери, снова доставили в больницу из-за проблем со зрением. Об этом сообщил брат Роули.

Как он уточнил, Чарльз недавно говорил, что ничего не видит, все расплывается перед глазами. Сам он только недавно вышел из комы, выписался из отделения интенсивной терапии. И вот снова попал в больницу. Мэттью Роули добавил, что не знает, связано ли состояние его брата с отравлением.

В больнице Солсбери, где Роули проходил лечение, журналистам сказали, что не комментируют состояние пациентов. Но отметили, что сейчас никто из них не проходит лечение от заболеваний, которые связаны с воздействием нервно-паралитических веществ.

Британка Дон Стерджес и ее друг Чарльз Роули были госпитализированы в Эймсбери в критическом состоянии 30 июня текущего года. Позднее Скотланд-Ярд предположил, что они отравились "Новичком" – тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте в соседнем городе Солсбери, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 8 июля Стерджес скончалась в больнице, а 20 июля Роули был выписан из госпиталя, напоминает ТАСС.

По мнению Великобритании, Россия с высокой долей вероятности была причастна к инциденту с отравлением Скрипалей.

Россия отвергла все спекуляции по этому поводу, отметив, что ни в СССР, ни в РФ не существовало программ разработки такого вещества. Специалистам из военной химической лаборатории Великобритании так и не удалось установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.