Тема:
Отравление Скрипаля 1 час назад
Жертва отравления в Эймсбери Чарльза Роули снова попал в больницу
В минувшие выходные Чарльза Роули, пострадавшего в результате отравления в британском Эймсбери, снова доставили в больницу из-за проблем со зрением. Об этом сообщил брат Роули.
Как он уточнил, Чарльз недавно говорил, что ничего не видит, все расплывается перед глазами. Сам он только недавно вышел из комы, выписался из отделения интенсивной терапии. И вот снова попал в больницу. Мэттью Роули добавил, что не знает, связано ли состояние его брата с отравлением.
В больнице Солсбери, где Роули проходил лечение, журналистам сказали, что не комментируют состояние пациентов. Но отметили, что сейчас никто из них не проходит лечение от заболеваний, которые связаны с воздействием нервно-паралитических веществ.
Британка Дон Стерджес и ее друг Чарльз Роули были госпитализированы в Эймсбери в критическом состоянии 30 июня текущего года. Позднее Скотланд-Ярд предположил, что они отравились "Новичком" – тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте в соседнем городе Солсбери, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 8 июля Стерджес скончалась в больнице, а 20 июля Роули был выписан из госпиталя, напоминает ТАСС.
По мнению Великобритании, Россия с высокой долей вероятности была причастна к инциденту с отравлением Скрипалей.
Россия отвергла все спекуляции по этому поводу, отметив, что ни в СССР, ни в РФ не существовало программ разработки такого вещества. Специалистам из военной химической лаборатории Великобритании так и не удалось установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
Ранее по теме
-
Лавров подчеркнул абсурдность очередного антироссийского заявления Госдепа8 суток назад
-
В Германии усомнились в обоснованности антироссийских санкций9 суток назад
-
Взрыв на военном предприятии в Солсбери не связывают с отравлениями9 суток назад
-
Рубль обновил двухлетний минимум к доллару10 суток назад
-
Кремль: возможные новые санкции против России противоречат международному праву11 суток назад
-
Великобритания приветствует новые антироссийские санкции, вводимые США12 суток назад
Сейчас
Американец получил 15 лет за подготовку теракта от имени ИГИЛ
Картина дня
-
Суд оставил под стражей трех сестер Хачатурян
- Три нападения на полицейских совершено в Чечне за несколько часов
- Мобильные операторы назвали даты отмены роуминга
- "Калашников" показал новый автомат
- Топ-менеджер "Энергии" арестован
Самое читаемое
-
Камеры наблюдения зафиксировали момент обрушения моста в Генуе
- Рыбка и Лесли рассказали тайскому суду подробности секс-тренинга
- На Урале подростки до смерти забили инвалида и сняли все на видео
- Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
- Убийство женщины экс-супругом в Москве попало на видео
Авто.Вести.Ru
-
Мажор уничтожил элитный суперкар с пробегом 25 км (фото)
- УАЗ рассказал про обновленный "Патриот"
- Самый большой внедорожник BMW может получить М-версию
- Белоруссия начнет сборку индийских конкурентов УАЗа
- Старт продаж Volkswagen Golf в России: мы узнали дату
Экономика
-
Банк России увеличил загрузку печатного станка
- Турция вслед за Россией избавляется от долларов
- За счет чего растет экономика США?
- СМИ: Всемирный банк имеет доступ к разработке федеральных законопроектов России
Недвижимость
-
Москвичка превратила квартиру в кладбище домашних животных
- Тадж-Махал может исчезнуть в ближайшие годы
- Для вегетарианцев начали строить правильные дома
- Что делать, если застройщик обанкротился
- Матильда рассказала, как поделила имущество со Шнуром
Вести.Медицина
-
Инсектициды повышают риск развития аутизма
- 6 неожиданных признаков того, что у вас проблемы с сердцем
- Кто такая Момо и что нужно знать об очередной «суицидальной игре» в сети
- Инструкция: что делать при укусе осы
- В пневмонии могут быть виноваты микробы из полости рта
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- В Москве нашли груду брошенных документов. Что грозит виновным
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- МЧС предупредило москвичей о тумане
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
Лихой заезд по Большой Татарской попал на видео
- Сбивший беременную лихач из "Синергии" находился под действием наркотиков
- Фитнес-клуб оставил клиентов без денег и без спорта
- Вакцинация от гриппа: идти в поликлинику не обязательно
- Магнитные бури: кому стоит поберечься
- Три миллиона человек посетили московский фестиваль "Времена и эпохи"
Вести.Стиль
-
Самые главные азиатские косметические тренды 2018
- Матовая помада: как выбрать и пользоваться?
- Звездный гардероб: как правильно носить брючные костюмы?
- История парфюмерии: от сакральных благовоний до современных ароматов
- Топ-5 простых летних диетических салатов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Черный саркофаг и его обитатели: египетские ученые сообщили первые результаты исследований
- Обонятельные галлюцинации: учёные изучили феномен фантомных запахов
- Каждая третья большая экзопланета представляет собой водный мир
- Маленькие чёрные дыры могут красть вещество у собратьев-гигантов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Звезда дискотек Рома Жуков разводится с женой, которая родила ему семерых детей
- 70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
- Сын миллионера похитил скандально известную фотомодель
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки