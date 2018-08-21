Американец получил 15 лет тюрьмы за подготовку теракта от имени ИГИЛ

Жителя американского штата Индиана Марлона Хикса приговорили к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта от имени террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ). Об этом сообщает министерство юстиции Соединенных Штатов Америки.

Как заявил помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс, подсудимый строил планы нападения на территории Америки.

По информации министерства юстиции, Хикс был сторонником ИГИЛ. Практически сразу после расстрела людей в гей-клубе во Флориде в 2016 году Хикс решил действовать. Он поделился своими планами с агентом ФБР под прикрытием, передает РИА Новости. Он отправил информатору ФБР документы, в которых описывались планы производства и использования ядов и взрывчатых веществ. Также Хикс беседовал с информатором о том, где и как достать огнестрельное оружие. При этом и до, и после ареста Хикс заявлял, что планировал совершить террористический акт от имени ИГИЛ.