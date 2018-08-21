В Нью-Йорке козы нарушили движение поездов метрополитена

В понедельник, 20 августа, движение поездов метрополитена в Нью-Йорке было частично изменено из-за коз, вышедших на рельсы. Информация о происшествии появилась на странице метрополитена в Twitter.

"Что-то новое для нас: две козы бродят по линии N в Бруклине", — говорится в сообщении.

Позднее объявили, что жизни коз ничего не угрожает. Правоохранители убрали животных с рельсов, передает РИА Новости. Движение поездов было восстановлено.