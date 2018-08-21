В Приамурье пропала пятилетняя девочка

В Приамурье возбуждено уголовное дело по факту исчезновения пятилетней девочки в городе Свободный. Следователь провел осмотр места происшествия, жилища и местности в районе проживания ребенка. Были изъяты личные вещи девочки.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего"). В поисковой операции также участвуют волонтеры из числа местных жителей.

Как уточняется, семья девочки проживает в частном доме, расположенном на окраине города. Рядом протекает небольшая река, поисковики уже осмотрели ее. В Свободный направлены следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления СК РФ по Амурской области, передает агентство "Интерфакс".