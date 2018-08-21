В Забайкалье в поезде "Москва - Пекин" пограничники нашли контрабандное золото

В Забайкалье пограничники пресекли попытку незаконной перевозки через границу России и Китая золота стоимостью более 1,2 миллиона рублей. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы Пограничного управления ФСБ РФ по региону.

Как уточняется, партия золота общим весом более 600 граммов ориентировочной стоимостью более 1,2 миллиона рублей балы найдена сотрудниками отряда пограничного контроля "Забайкальск" в процессе осмотра поезда №20 "Москва – Пекин".

В купе, в котором был найден тайник с золотом, находился 56-летний гражданин КНР, отрицавший свою причастность к инциденту. В качестве тайника контрабандисты использовали квадратную металлическую трубку, которая была прикреплена к телевизору с помощью магнита.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС.