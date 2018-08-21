Тема:

Обмен санкциями 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
21 августа 201806:07

Великобритания призывает Евросоюз ужесточить антироссийские санкции

Несмотря на шаткую доказательную базу по Солсбери, Лондон призывает Европейский союз ко всеобъемлющим санкциям против России.

Такой тезис прописан в речи британского министра иностранных дел Джереми Ханта. Он должен сегодня, 21 августа, выступить в Вашингтоне в учреждении с символичным названием Институт мира. Выдержки из его речи приводят информационные агентства.

Хант должен заявить, что Евросоюзу следует стоять плечом к плечу с США. И нужно реагировать единогласно на нарушения закона от улиц Солсбери до Крыма. Все это цитаты, передает телеканал "Россия 24".

В то же время британский министр подчеркивает: конечно, с Москвой стоит сотрудничать. Возможно, рвение Ханта связано не только с политической линией Лондона, но и с его личным желанием проявить себя.

Джереми Хант был назначен министром иностранных дел совсем недавно, в июле, сменив Бориса Джонсона, который не сошелся с Терезой Мэй в вопросах Brexit.

Ранее по теме

Сейчас

07:17

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам

06:25

Миссии ОБСЕ не разрешили посетить танкер "Механик Погодин"

06:07

Великобритания призывает ЕС ужесточить антироссийские санкции

03:56

Супруга летчика Ярошенко прилетела в Нью-Йорк

02:51

Американец получил 15 лет за подготовку теракта от имени ИГИЛ

01:13

Сильный дым мешает авиации тушить природные пожары в Канаде

00:41

Три человека получили ранения в перестрелке в Лондоне

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Супруга летчика Ярошенко прилетела в Нью-Йорк

Супруга летчика Ярошенко прилетела в Нью-Йорк

3 часа назад
Жертва отравления в Эймсбери Чарльз Роули снова попал в больницу

Жертва отравления в Эймсбери Чарльз Роули снова попал в больницу

6 часов назад
Трамп готов снять санкции, если Москва будет сотрудничать с США по Украине и Сирии

Трамп готов снять санкции, если Москва будет сотрудничать с США по Украине и Сирии

8 часов назад
Мужество или запой во время путча: интервью Руцкого о Ельцине спровоцировало скандал

Мужество или запой во время путча: интервью Руцкого о Ельцине спровоцировало скандал

8 часов назад
Налеты на полицейских в Грозном: личности всех преступников известны

Налеты на полицейских в Грозном: личности всех преступников известны

10 часов назад
Боец UFC Грин спровоцировал смертельное ДТП накануне боя с Тайсумовым

Боец UFC Грин спровоцировал смертельное ДТП накануне боя с Тайсумовым

8 часов назад
Валерий Меладзе просит восстановить грузинское гражданство

Валерий Меладзе просит восстановить грузинское гражданство

9 часов назад
Была радостной и улыбалась: Вера Глаголева пришла к Родиону Нахапетову во сне

Была радостной и улыбалась: Вера Глаголева пришла к Родиону Нахапетову во сне

13 часов назад
Мать Людмилы Зайцевой была уверена: в актрисы ее не возьмут из-за больших ушей

Мать Людмилы Зайцевой была уверена: в актрисы ее не возьмут из-за больших ушей

16 часов назад
Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

23 часа назад
Вести в 23:00. Эфир от 20 августа 2018 года

Вести в 23:00. Эфир от 20 августа 2018 года

6 часов назад
86
Команда "В ружье": армию России внезапно проверили на готовность к приему гостей

Команда "В ружье": армию России внезапно проверили на готовность к приему гостей

11 часов назад
Пятки сверкали: артисты рассказали, что было на свадьбе Кнайсль

Пятки сверкали: артисты рассказали, что было на свадьбе Кнайсль

13 часов назад
Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым. Эфир от 20 августа 2018 года

Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым. Эфир от 20 августа 2018 года

8 часов назад
48
В Саратове судью Арбитражного суда обвиняют в ДТП

В Саратове судью Арбитражного суда обвиняют в ДТП

7 часов назад
38
Программа "Дежурная часть" от 20 августа 2018 года (21:25)

Программа "Дежурная часть" от 20 августа 2018 года (21:25)

9 часов назад
81
Продажа имущества Тельмана Исмаилова не решит проблему его долгов

Продажа имущества Тельмана Исмаилова не решит проблему его долгов

7 часов назад
59
На юге Италии из-за непогоды погибли восемь туристов-рафтеров

На юге Италии из-за непогоды погибли восемь туристов-рафтеров

10 часов назад
Остались под стражей: убившие отца сестры Хачатурян хотят поступить в университет

Остались под стражей: убившие отца сестры Хачатурян хотят поступить в университет

11 часов назад
Кандалы и унизительный досмотр: адвокат Бутиной не понимает, что происходит

Кандалы и унизительный досмотр: адвокат Бутиной не понимает, что происходит

11 часов назад
Моя Корея. Десять идей для путешествия

Моя Корея. Десять идей для путешествия

15 часов назад
Особенности национальной аренды: Пекин

Особенности национальной аренды: Пекин

16 часов назад
Как попасть в эфир радиостанции и заявить о себе на всю страну? Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

Как попасть в эфир радиостанции и заявить о себе на всю страну? Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

20 часов назад
На Урале подростки до смерти забили инвалида и сняли все на видео

На Урале подростки до смерти забили инвалида и сняли все на видео

9 часов назад
Фанаты "МанЮнайтед" скидываются на отставку Моуриньо

Фанаты "МанЮнайтед" скидываются на отставку Моуриньо

9 часов назад
Каталонские полицейские застрелили напавшего на них с ножом алжирца

Каталонские полицейские застрелили напавшего на них с ножом алжирца

9 часов назад
Пакистан обиделся из-за конкурса карикатур на Мухаммеда в Нидерландах

Пакистан обиделся из-за конкурса карикатур на Мухаммеда в Нидерландах

9 часов назад
Топ-менеджер РКК "Энергия" будет дожидаться вердикта суда в СИЗО

Топ-менеджер РКК "Энергия" будет дожидаться вердикта суда в СИЗО

10 часов назад
Юг Индии ушел под воду: ливни оставили без крова почти миллион человек

Юг Индии ушел под воду: ливни оставили без крова почти миллион человек

11 часов назад
Внутрисетевой роуминг отменяется: первым решительный шаг сделал "Билайн"

Внутрисетевой роуминг отменяется: первым решительный шаг сделал "Билайн"

11 часов назад
В салоне машины на автостоянке в Подмосковье найден труп ребенка

В салоне машины на автостоянке в Подмосковье найден труп ребенка

12 часов назад
Из-за сбоя электронное табло в лондонском аэропорту заменили на доску и маркеры

Из-за сбоя электронное табло в лондонском аэропорту заменили на доску и маркеры

12 часов назад
"Калашников" показал новый автомат

"Калашников" показал новый автомат

13 часов назад
Мэрилин Мэнсон рухнул на сцене во время выступления с Зомби

Мэрилин Мэнсон рухнул на сцене во время выступления с Зомби

13 часов назад
Составлен рейтинг самых продаваемых российских автомобилей

Составлен рейтинг самых продаваемых российских автомобилей

14 часов назад
Камеры наблюдения зафиксировали момент обрушения моста в Генуе

Камеры наблюдения зафиксировали момент обрушения моста в Генуе

14 часов назад
2 гектара и мегакачели: в Парке Горького откроют гигантскую игровую площадку

2 гектара и мегакачели: в Парке Горького откроют гигантскую игровую площадку

14 часов назад
У автора криминальных детективов Юлии Шиловой подожгли крышу

У автора криминальных детективов Юлии Шиловой подожгли крышу

15 часов назад
Потоп в Киеве: автомобили вынуждены либо плыть, либо тонуть

Потоп в Киеве: автомобили вынуждены либо плыть, либо тонуть

15 часов назад
Маленькие чёрные дыры могут красть вещество у собратьев-гигантов

Маленькие чёрные дыры могут красть вещество у собратьев-гигантов

15 часов назад
Кремль: санкции США против России нанесут вред всей международной торговле

Кремль: санкции США против России нанесут вред всей международной торговле

16 часов назад
Интернет животных: проект ICARUS позволит следить за дикой природой с орбиты Земли

Интернет животных: проект ICARUS позволит следить за дикой природой с орбиты Земли

17 часов назад
Актриса, осудившая Вайнштейна, сама попала под обвинения в домогательствах

Актриса, осудившая Вайнштейна, сама попала под обвинения в домогательствах

17 часов назад
Влюбленный подарил девушке два патрона, а когда она его бросила - нажаловался в полицию

Влюбленный подарил девушке два патрона, а когда она его бросила - нажаловался в полицию

17 часов назад
Биоревитализация: все о популярной процедуре и как сэкономить на ней

Биоревитализация: все о популярной процедуре и как сэкономить на ней

18 часов назад
Машины успешных женщин российского шоу-бизнеса

Машины успешных женщин российского шоу-бизнеса

18 часов назад
УАЗ рассказал про обновленный "Патриот"

УАЗ рассказал про обновленный "Патриот"

18 часов назад
Обонятельные галлюцинации: учёные изучили феномен фантомных запахов

Обонятельные галлюцинации: учёные изучили феномен фантомных запахов

19 часов назад
Умение ходить в космосе в туалет японский астронавт назвал главным

Умение ходить в космосе в туалет японский астронавт назвал главным

19 часов назад
По следам великого полководца: тайна золотого шлема Александра Невского

По следам великого полководца: тайна золотого шлема Александра Невского

19 часов назад
Наши предки страдали от тех же зубных болезней, что и мы

Наши предки страдали от тех же зубных болезней, что и мы

21 час назад
Рабочий сделал в квартире ремонт, а потом все сжег

Рабочий сделал в квартире ремонт, а потом все сжег

21 час назад
5 приложений, которые должны быть в смартфоне каждого школьника

5 приложений, которые должны быть в смартфоне каждого школьника

21 час назад
Избиение и задержание полицейскими мужчины в московском аэропорту попало на видео

Избиение и задержание полицейскими мужчины в московском аэропорту попало на видео

21 час назад
Рыбка и Лесли рассказали тайскому суду подробности секс-тренинга

Рыбка и Лесли рассказали тайскому суду подробности секс-тренинга

21 час назад