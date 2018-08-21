Несмотря на шаткую доказательную базу по Солсбери, Лондон призывает Европейский союз ко всеобъемлющим санкциям против России.

Такой тезис прописан в речи британского министра иностранных дел Джереми Ханта. Он должен сегодня, 21 августа, выступить в Вашингтоне в учреждении с символичным названием Институт мира. Выдержки из его речи приводят информационные агентства.

Хант должен заявить, что Евросоюзу следует стоять плечом к плечу с США. И нужно реагировать единогласно на нарушения закона от улиц Солсбери до Крыма. Все это цитаты, передает телеканал "Россия 24".

В то же время британский министр подчеркивает: конечно, с Москвой стоит сотрудничать. Возможно, рвение Ханта связано не только с политической линией Лондона, но и с его личным желанием проявить себя.

Джереми Хант был назначен министром иностранных дел совсем недавно, в июле, сменив Бориса Джонсона, который не сошелся с Терезой Мэй в вопросах Brexit.