Миссии ОБСЕ не разрешили посетить танкер "Механик Погодин"

Наблюдателям ОБСЕ не разрешили осмотреть задержанный на Украине танкер "Механик Погодин". Информация об этом появилась на официальном сайте миссии. В сообщении говорится, что международная организация будет следить за развитием событий.

О том, что служба безопасности Украины собирается арестовать российское судно, которое зашло в порт Херсона, ранее сообщил постоянный представитель Петра Порошенко в Крыму. Борис Бабин отметил, что решение пока не принято. Однако на корабль дважды пытались проникнуть неизвестные.

Глава министерства инфраструктуры Владимир Омелян заявил, судно могут конфисковать, "чтобы покрыть убытки". Экипаж из 12 человек по-прежнему находится на борту, напоминает телеканал "Россия 24".