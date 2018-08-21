В Турции расследуют нападение на посольство США в Анкаре

Правоохранители Турции расследуют нападение на посольство США, которое случилось 20 августа.

Местная полиция задержала двух человек, их подозревают в обстреле здания дипломатической миссии в Анкаре. Также удалось найти автомобиль, на котором передвигались преступники, и пистолет, из которого они вели огонь.

По данным местной прессы, подозреваемые уже сознались в нападении. В результате инцидента никто не пострадал, напоминает телеканал "Россия 24".